Ünlü: “Daha fazla sermaye, daha çok israf olacak”

AKP İzmit Belediyesi Başkanvekili Hayrettin Ünlü konuyla ilgili olarak, “Sermayesi 1 milyon 800 bin TL olan İzmit Belediyesi’nin şirketi SARBAŞ sermaye yetersizliğinden dolayı çay bahçeleri ve kafeleri işletmek için 2 milyon 200 bin TL sermaye artış talebinde bulunuyor. Şirket bu sene 998 bin lira satış yaptı. Bu paradan 497 bin lira çalışan personel gideri ve şirket yönetmek için de 594 bin lira da genel yönetim gideri yapılmış. Bu şekilde zarar edilirken şirketin yönetim kurulu 5 kişiden 6 kişiye çıkarılmış ve bunların maaşları da 2 bin 500 liradan yönetim kurulu üyelerine 4 bin, başkana da 5 bin lira her ay huzur hakkı adı altında 253 bin lira ödeme yapılmıştır. Yönetim kurulu maaşı ödenen şirket yöneticilerine belediye ile alakası olmayan şahıslar yerleştirilmiştir. Pandemi dönemi olmasına rağmen, tasarruftan bahsedilirken yönetim kurulu sayısı çoğaltılmış ve maaşları da arttırılmıştır. Belediye şirketi zarar ettirilerek sermayesi eritilmiştir. Bu nedenle sermaye artışından önce israftan kaçınılması daha doğru olacağını, aksi halde daha fazla sermaye ile daha fazla israf olacağı kesindir. Bu görüşümüzü dikkate almanızı umut ederek, iyi çalışmalar dileriz.”