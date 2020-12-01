“Saltanat sürenlerin hesap sormaya yüzü olmamalı”

İzmit Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı bugün BELSA Plaza 9. Katta Bulunan İzmit Belediye Meclisi binasında yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapılan meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında SARBAŞ’ın sermaye artırımı maddesi tartışmalara neden oldu.

COVİD’Lİ ÇALIŞAN ÇALIŞTIRILDI MI?

Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülmeden önce meclis üyelerinin önergeleri meclise sunuldu. AKP’li Meclis üyeleri ise soru önergelerinde şu sorular sordu: İzmit Belediyesi Pandemi döneminde ne kadar dezenfektan ve kolonya üretti ve bu üretilenler kimlere dağıtıldı? Askıda fatura uygulamasında kaç kişinin faturasının ödendi? Kronik rahatsızlığı olan personellere idari izin verilmediği iddiası doğru mu? Halk süt projesinden vaz mı geçildi. Talep edilen kredi çekildi mi? İzmit Hikmet Erenkaya döneminde kullanılmaya başlanan ve AK Partili Belediye Başkanları tarafından değiştirilmeyen logonun aynı şekilde kalmasını istiyoruz? KİPTAŞ sosyal konut projesi ile ilgili KİPTAŞ ile ilgili bir protokol yapıldı mı?

DAL ÖĞÜTME MAKİNASI NE KADAR KAZANDIRDI?

Yapılmadı ise projenin reklamının belediye üzerinden yapılması doğru mu? Karantinada olan kişilerin çöplerinin alınmadığı ve kaymakamlığa yönlendirildiği iddiası doğru mu? Hemşerilerimize sunduğunuz, dal öğütme makinasının belediyemize maliyeti nedir? Bu makinayla toplam ne kadar dal öğütülmüştür? Belediyemize ne kadar gelir sağlamıştır? Hasat edilen mahsüllerin ne kadarı ve kimlere dağıtıldığı ile ilgili tutanakların tarafımıza yazılı olarak verilmesini arz ederiz? Yeşilova ve Tepeköy bölgesinde bir spor tesis yapma niyetiniz var mıdır?

FETHİYE CADDESİ PROJESİ NE DURUMDA?

MHP’li meclis üyeleri Mehmet İlker Kazan ve Engin Duymaz tarafından verilen soru önergesinde İzmit Fethiye Caddesi yenileme projesinin takvimini soruldu. Kazan ve Duymaz bir diğer soru önergesinde kapalı pazarlar üzerine güneş santrali kurmaya yönelik belediyenin bir stratejisi olup olmadığını sordu. MHP’liler bir başka soru önergesinde Hürriyet döneminde belediyeden kaç personelin çıkarıldığını, bu personelin mahkemeye başvurup vurmadıklarını ve davaları kazanan personellerin belediyeye ne kadar külfet doğurduğunu sordu. MHP’liler diğer soru önergelerinde ise Halk Süt projesinin son durumunu, Pandemi döneminde esnek çalışmaya geçilip geçilmediğini ve belediye personellerinin asgari ücretinin 2 bin 500 lira olup olmadığını ve dal öğütme makinalarını sordu.

“2 MİLYON 100 BİN TL SERMAYE ARTIŞI İSTENİYOR”

Başkan Hürriyet koronavirüs nedeni ile önergelerin yazılı olarak cevaplanacağını açıkladı. Meclis gündeminde maddeler oy birliği ile geçerken 13. Madde tartışmalara neden oldu. İzmit Belediyesinin İştiraki olan SARBAŞ’ın bütçesinin görüşüldüğü esnada AKP İzmit Belediyesi Başkanvekili Hayrettin Ünlü, Sarbaş’ta çalışanın iki katı idari kadro ve huzur hakkı ödendiğine iddia etti. Ünlü konuşmasında, “Sermayesi 1 milyon 800 bin TL olan İzmit Belediyesi’nin şirketi SARBAŞ sermaye yetersizliğinden dolayı çay bahçeleri ve kafeleri işletmek için 2 milyon 200 bin TL sermaye artış talebinde bulunuyor” dedi.

“ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ ALAKASI OLMAYAN KİŞİLERE VERİLDİ”

Şirket bu sene 998 bin lira satış yaptı diyerek konuşmasına devam eden Ünlü, “Bu paradan 497 bin lira çalışan personel gideri ve şirket yönetmek için de 594 bin lira da genel yönetim gideri yapılmış. Bu şekilde zarar edilirken şirketin yönetim kurulu 5 kişiden 6 kişiye çıkarılmış ve bunların maaşları da 2 bin 500 liradan yönetim kurulu üyelerine 4 bin, başkana da 5 bin lira her ay huzur hakkı adı altında 253 bin lira ödeme yapılmıştır. Yönetim kurulu maaşı ödenen şirket yöneticilerine belediye ile alakası olmayan şahıslar yerleştirilmiştir. Pandemi dönemi olmasına rağmen, tasarruftan bahsedilirken yönetim kurulu sayısı çoğaltılmış ve maaşları da arttırılmıştır. Belediye şirketi zarar ettirilerek sermayesi eritilmiştir. Bu nedenle sermaye artışından önce israftan kaçınılması daha doğru olacağını, aksi halde daha fazla sermaye ile daha fazla israf olacağı kesindir” şeklinde konuştu.

“BU ŞİRKETİ ARTIYA GEÇİRECEĞİZ”

CHP'li meclis üyesi Çetin Sarıca Ünlü'nün konuşması sonrası yaptığı konuşmada, “SARBAŞ'ın eksi durumunu artıya çıkartmaya çalışıyoruz. Amacımız bu şirketi ayakta tutmaktadır. Hayrettin beyin söylediği rakamlar doğrudur ama geçmiş dönemden gelen zararlardır bunlar. Temel'e sormuşlar hamsinin neyini yapıyorsunuz diye reçelini demişler o da tamam daha fazla konuşmaya yok. Yönetim kurulundan hiç bir arkadaşa araç ve fırsat tanınmadı. Gönlünüz rahat olsun biz bu şirketi artıya geçireceğiz." dedi.

“ALTINDA KALIRSINIZ”

Ünlü ise tekrardan söz alarak, "2016-2017-2018 yılında kar eden bir şirket 2019 ve 2020 yılında zarar vermiş bir şirkettir." ifadelerini kullandı. Ünlü’nün konuşması sırasında araya giren Hürriyet, “Yalan söylemeyin. Bunu açarsak altında kalırsınız. Çifter çifter maaş verdiğin bir şirketten başka bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir yandan da ticaret yaptırmaya çalışıyoruz. Bunun amacı şirketi kara çıkarmak. Sanki geçmişte siz yönetmemişsiniz gibi bu açılamayı yapmak size yakışmadı. Emin olun altında kalırsınız” dedi.

“HANGİLERİ ÇALIŞARAK MAAŞ ALMIŞ?”

Ardından tekrardan konuşan CHP’li meclis üyesi Çetin Sarıca, "SARBAŞ'ın o dönemlerde petrol ofisleri satılıp şirketin hazinesindeki para çekilmiştir. Şirketin bizim dönemimizde zarara uğradığı söz konusu değildir. Kamu vicdanını zedeleyecek hiçbir şey yoktur." dedi. Sarıca’ya cevaben Muharrem Tutuş ise, "Bizim görevimiz İzmit Belediyesi'ni yönetmek. Ben sizlerden bir şey rica ediyorum. Belediyemizin 2 şirketinin yönetim kurulu başkanlarının ve yöneticileri hangileri çalışarak maaş almış. O dönemde mi var yoksa şu an mı var? Burada bir konu oluyor. Zaman zaman büyükşehirle bir mukayese oluyor. Düzeltmek için geldiniz SARBAŞ'ta sizin döneminizde müdür yaptıklarını açıklayın” dedi.

“BİZ YANLIŞ YAPTIYSAK SİZ YAPMAYIN”

Fatma Kaplan Hürriyet, Tutuş'a cevap olarak; "Bu adamlar çalışıyorsa maaşlarını alıyor. Siz çift maaş vermeyi doğru buluyorsunuz o zaman doğru mu? Bir şeyi savunuyorsanız ilk önce kendi defterinize bakacaksınız? BMW'lere bir milyon harcayan sizsiniz kalkıp şimdi saltanat sürenlerin hesap sormaya yüzü olmamalıdır. Biz burada toparlamaya çalışıyoruz. Sermaye artırımı neden uzatıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. AKP’li meclis üyesi Mehmet Çetin söz isteyerek, “Beni 3 ay gazetelerde haber yaptınız. Yönetim kurulunda ben de vardım. 2500 TL para alıyordum. Basında 3 ay beni incelediniz. Sizin yaptığınız yanlışları yapmayacağız dediniz ama yanlış yapıyorsunuz. Şu an yönetimde olanları söyleyin. Siz şirket elemanlarınız resmi plakayla geziyor. Biz yanlış yaptıysak siz yapmayın o zaman." ifadelerine değindi.

“BU KADARI DA YETER”

Hürriyet ise Çetin'e cevap olarak; "Siz neden yalan söylüyorsunuz? Siz altınızdaki arabalara neye karşılık aldınız? Kimse resmi plakayla gezmiyor. Yalan söylemeyin artık yeter. İnsanlara yalan, yanlış kelimeler söyleyin. İnsanları yanıltmayın. Artık yeter bu kadarı da yeter" dedi. Tartışmaların sonunda madde süre uzatımı için oy birliği ile komisyona iade edildi. İzmit’te yapılması planalanan teleferik projesi ise yeniden süre uzatımına gitti. Bir sonraki meclis toplantısının ise pandemi nedeni ile Yunus Emre Kültür Merkezinde saat 14.00’da yapılmasına karar verildi.