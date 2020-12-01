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01 Ara 2020 - 16:43- Gündem G: 01 Ara 2020 - 17:24

Gazeteci Barbaros Tantan vefat etti

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı, Gazeteci Barbaros Tantan(62) evinde ölü olarak bulundu
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Uzun yıllar Anadolu Ajansı'nda görev yapan,  Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı aynı zamanda gazetemizde bir dönem çalışmış olan Gazeteci Barbaros Tantan(62), akşam saatlerinde evinde ölü bulundu. Tantan geçmişte çok ağır bir kaza geçirmiş, uzun süre komada kaldıktan sonra hayata dönmüştü. Kalp rahatsızlıkları da bulunan Tantan’ın kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor.
# Kocaeli

01 Ara 2020 - 16:43 - Gündem

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