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01 Ara 2020 - 20:30- Gündem

Vatandaşa göre yasaklar yetersiz

Koronavirüs vaka ve hasta sayısının yeniden artış göstermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasakları açıkladı. Bu kapsamda getirilen yasaklar hakkında vatandaşın görüşlerini aldık

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Covid-19 vaka sayısının 31 bini bulmasıyla önceki akşam yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın kapsamında alınacak önlemler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Hafta içi her gün akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak. Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek. Bu kapsamda yeni getirilen yasaklarla ilgili Kocaeli Gazetesi olarak vatandaşa düşüncelerini sorduk.

"KISITLAMADAN ÇOK BİZ TEDBİRLİ OLMALIYIZ"

Yeni alınan tedbirleri değerlendiren Üniversite öğrencisi Ekin Gün, " Koronavirüs tüm dünyada ani ve beklenmeyen bir durum oldu dolayısıyla devlet gibi bu denli büyük ve komplike mekanizmaların kolay manevra almasını ve bu krizi tam anlamıyla eksiksiz yönetmesini beklemiyorum. Getirilen kısıtlamalar elbette eksik ancak olağanüstü bir durum bu sebeple daha çok bizim tedbir almamız gerekiyor" dedi.

"21 GÜN YASAK GELMELİ"

Bir başka vatandaşımız Gamze Boz ise,"21 gün hayatın durmasını ve yasak getirilmesini düşünüyorum. Şuan yapılan şeyin bilinçsizlik olduğunu düşünüyorum. Akşam saat 21.00'dan sonra dışarı çıkmamanın bir tedbir olduğunu düşünmüyorum. Ekonomimiz kötü olduğu için böyle uygulanıyor farkındayız. Ama kökten çözüm 21 gün kapatılmasıydı. En doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"15 GÜN YASAK GELSİN"

Kuaför işleten Esin Açıkel ise, "Beklenen yasaklar beklediğimiz gibi değil. Bence 15 gün tamamen her yer kapatılmalıydı. Zaten ekonomi sarsıldı bir süre daha aç kalırdık. Burada en çok mağdur olan esnaf. Ben kuaförüm ve müşterim yok. Aç kapa yapılmasındansa tamamen kapatılmalı. Artık kesin çözüm gelmeli" dedi.

"HAFTA İÇİ YASAKLARI SAÇMALIK"

Gazetemize görüşlerini bildiren Berkay Zeren ise, "Salgından dolayı zaten evden dışarı çok fazla çıkmıyorum günlük angarya işlerim olursa çıkıyorum. Bence olabildiğince herkes evinde olmalı. Haftaiçi yasaklarını saçmalık buluyorum. Haftasonu yasağı zaten gelmeliydi. Kafeler her yer kapatıldı bu yüzden haftaiçi çalışanlar dışında tamamen yasak gelebilir diye düşünüyorum. Artık sokağa çıkma yasağı değil tamamen yasak gelmeli televizyonlarda hangi gün dışarı çıkacağımızı öğenmeliyiz" dedi.

"HİÇ YOKTAN İYİDİR"

Reklamcılık okuyan Furkan Yılmaz ise, "Yasaklar gerekli ama keşke daha önce gelseydi. Yazın bu durumu çok ihlal ettiğimizi düşünüyorum. Herkes tatile gitti hiçbir yasak gelmedi. Şu an onun acısını çektiğimizi düşünüyorum. Ağustos böceği gibi yazın açılırsak kışın da böyle aç kalırız. Ekonomi çok sarsıldı. Umarım bu süreci atlatabiliriz. İnsanlar çok tedbirsizdi. Yeni açıklanan vaka sayıları ve yasaklarla tekrar dikkat etmeye başlayabilirler. Bence en kötü yasak bile hiç yoktan iyidir. Bu yüzden yasakların arkasındayım" dedi.

"YASAKLARLA BİRLİKTE YARDIM DA GEREK"

Bir başka vatandaşımız Veysel Kaba ise, “Yasakların gelmesi gerekiyordu. Daha önce tamamen yasak gelseydi belki okullarda şimdi açılmış olurdu. Tabi ki insanlarımızın da tedbiri elden bırakmaması gerek. Ben iki çocuk babasıyım, kendimden çok onlara bir şey olur diye korkuyorum. Uzun soluklu bir yasak gelse her aileye yasaklar varken 1000-1500 civarı bir yardımda bulunulsa bence toparlarız. Türkiye'nin çoğunluğu zaten asgari ücret ile geçinmeye çalışıyor. İyi bir tedbir ve yardımla çözülebilir" dedi.

"YASAKLARI DESTEKLİYORUM"

65 yaş üstünde olan Mücella Aktaş ise, “Yasaklar getirilmeli ama yaşlılar da unutulmamalı. Haftaiçi zaten sınırlı dışarıya çıkıyoruz. Haftasonu tamamen yasak yürüyüş yapamıyoruz. Bacaklarımız uyuşuyor. Bizim için ayrı bir yasak gelmeli. Yoksa yasakları destekliyorum. Virüsün bitmesi için yasak gerekli" dedi.

# eğitim, koronavirüs, Kocaeli, çocuk, salgın

01 Ara 2020 - 20:30 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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