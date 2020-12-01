Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
01 Ara 2020 - 19:52- Gündem G: 01 Ara 2020 - 19:55

Bakan Koca: Sistemin yükü artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Aralık Salı gününün corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 6 bin 101 hastayla birlikte toplam 30 bin 110 yeni vaka tespit edilirken 190 kişi de hayatını kaybetti.
mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 1 Aralık gününün verilerine göre bugün yapılan 180 bin 312 testle birlikte toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604’e ulaştı.

CAN KAYBI 14 BİNE YAKLAŞTI

Güncel tabloya göre semptom gösteren 6 bin 101 hastayla birlikte 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi, toplam hasta sayısı 506 bin 966’ya çıktı. Can kaybı da 190 artarak 13 bin 936’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 303

Son 24 saatte 4 bin 593 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 409 bin 320’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı da 5 bin 303 oldu.

DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgiler de yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 oldu.

“SİSTEMİN YÜKÜ ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor.

* İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

01 Ara 2020 - 19:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ünlü: “Daha fazla sermaye, daha çok israf olacak” mask
Ünlü: “Daha fazla sermaye, daha çok israf olacak”
Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor mask
Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor
Şoförler Odası’ndan önemli duyuru: 31 Aralık'a kadar uzatıldı mask
Şoförler Odası’ndan önemli duyuru: 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Uluslar Arası Selamet Derneği’nden YRP Gebze’ye teşekkür ziyareti mask
Uluslar Arası Selamet Derneği’nden YRP Gebze’ye teşekkür ziyareti
Gölcük’teki denetimlerde 819 bin lira ceza kesildi mask
Gölcük’teki denetimlerde 819 bin lira ceza kesildi
Sezer, Vali Yavuz'a projelerini anlattı mask
Sezer, Vali Yavuz'a projelerini anlattı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller mask
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü mask
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü
İzmit’te kurulan pazarların günü değişti mask
İzmit’te kurulan pazarların günü değişti
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın" mask
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın"
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

GALERİ

Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor mask
Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor
Otobüste 87 kilo eroin bulundu mask
Otobüste 87 kilo eroin bulundu
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak mask
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım)
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez... mask
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez...
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL