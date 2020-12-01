Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yaptığı açıklamada, salgını önlemek amacıyla sağlıkçılar olarak yoğun bir mesai içinde olduklarını hatırlattı. Sırt ağrısı şikayeti üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını aktaran Pehlevan, test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.
Pehlevan, tedavisinin evde devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: " Maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ediyordum ama benim ya da kişilerin dikkat etmesi yetmiyor, tüm toplumun dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız kalabalık ortamlardan uzak durmalılar. İlaç kullanımı önemli, ben de ilaçlarımı kullanıyorum. İlaçlar hastaneye yatış olasılığını düşürüyor. Yoğun bakıma gitme olasılığını düşürüyor. Bütün ilaçlar hastanelerden ücretsiz veriliyor. Vatandaşlarımız pandemi polikliniğinden çıkarken ilacını sorsun. İlacını alsın ve kullansın."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.