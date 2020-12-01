Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü

Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni tedbirler sonrasında, İçişleri Bakanlığı önlemlerinin detaylarını içeren genelgeyi 81 ile göndermişti. Genelgeyle belirlenen tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibariyle tüm Türkiye’de başladı. Hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında uygulanacak olan kısıtlamanın başlaması ile Kocaeli'nin en işlek yol ve caddeleri boş kaldı. Çalışmasına izin verilen meslek gruplarına ve polisler ait araçlar dışında araç görünmeyen yol ve caddelere sessizlik hakim oldu. Boş kalan cadde ve yollar ise havadan görüntülendi.
Kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren kalabalık cadde ve yollarda polis ve bekçi ekipleri denetimlerini arttırdı. Ana yol ve kalabalık caddelerde denetimlerini sürdüren ekipler, kısıtlamada belirlenen ayrıcalıklı meslek guruplarının geçişlerini ise kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.