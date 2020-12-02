Doruktakiler 2020 başlıyor

Önerileriniz için www.kocaelidoruktakiler.com adresine girmeniz yeterli Sizlere bu yıl hangi branşlarda değerlendirme yapılacağını sunuyoruz. Önerdiğiniz kişi ve kurumlar, eğer haklı gerekçelere dayanıyorsa, “Büyük Jüri”nin takdirine sunulacaktır. Size göre Kocaeli’de 2020 yılında DORUKTA bulunan kişi ve kurumları bizimle paylaşın.