Doktor Hatice Toker vefat etti

H. Yılman (stratejist) - Dr. Saim Bey çok iyi bir insandır. Muhterem eşini kaybettiği bilgisini öğrendiğimde çok üzüldüm. Yüce MEVLAM öncelikle Opr. Dr. Saim TOKER' e; ailesine, yakınlarına ve de tüm dostlarına da Yüce ALLAH sabırlar ihsan eylesin.