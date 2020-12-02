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02 Ara 2020 - 11:07- Gündem G: 02 Ara 2020 - 11:52

Doktor Hatice Toker vefat etti

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Özel Marmara Hastanesi Doktorlarından Saim Toker’in eşi, iki çocuk annesi Uz. Doktor Hatice Toker (69) ...
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İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Özel Marmara Hastanesi Doktorlarından Saim Toker’in eşi, iki çocuk annesi Uz. Doktor Hatice Toker (69)  kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. İzmit Kent Mezarlığı'nda bugün (2 Aralık 2020) toprağa verilecek. 
# İzmit, çocuk

02 Ara 2020 - 11:07 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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H. Yılman (stratejist) - Dr. Saim Bey çok iyi bir insandır. Muhterem eşini kaybettiği bilgisini öğrendiğimde çok üzüldüm. Yüce MEVLAM öncelikle Opr. Dr. Saim TOKER' e; ailesine, yakınlarına ve de tüm dostlarına da Yüce ALLAH sabırlar ihsan eylesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 11:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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