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02 Ara 2020 - 11:16- Gündem G: 02 Ara 2020 - 11:21

Körfez Belediyesi’nden esnafa 1000 TL yardım

Körfez Belediye Meclisinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak amacıyla 1000'er TL ayni yardım yapılması kararlaştırıldı.

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Körfez Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısının öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, pandemi sürecine vurgu yaparak, “Biz güçlü bir milletiz. Gerekli tedbir ve önlemleri alarak bu sıkıntıdan en kısa süre içerisinde kurtulacağımıza inancım tam. Körfez Belediyesi olarak diğer kamu kurumlarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Başkan Şener Söğüt’ün konuşmasının ardından gündem maddeleri tek tek oylandı. Körfez Kent Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporu’nun görüşülerek karara bağlandığı toplantıda ayrıca; 95 Evler’deki PTT Şubesi’nin tekrar PTT’ye tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca şu anda prefabrik binada hizmet veren İlimtepe Aile Sağlığı Merkezi’ne İlimtepe Kültür Merkezi’nde yer verilmesi konusu da görüşüldü. Başkan Şener Söğüt’ün yaptığı kısa bilgilendirme sonrasında İlimtepe Kültür Merkezi içerisindeki bağımsız bölümün Aile Sağlığı Merkezi yapılması amacıyla  Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi oy birliği ile kabul edildi.

"İLK ADIMIMIZ OLACAK"

Gündem maddeleri dışında mecliste bulunan tüm partilerin grup başkanlarının ortak önergesi ile korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve faaliyetleri kısıtlanan esnafa destek olmak adına 1000'er TL ayni yardım yapılması kararlaştırıldı. Başkan Şener Söğüt, “Hükümetimiz, salgınla mücadelede bazı tedbirlere ve kısıtlamalara gitti. Bizler de esnafımızın mağduriyetlerin kısmen de olsa giderilmesi adına bir defaya mahsus olmak üzere esnafa biner TL ile ayni yardım yapılması kararlaştırdık. Kapatılan veya kısıtlama getirilen iş yerlerine; Kahvehane, kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelere bu desteği sunacağız. Tabii bu adımı Ticaret Odamız ve Esnaf Odamız ile görüşerek yapacağız. Bu ilk adımımız olacak. Sürece göre diğer adımlarımızı da atacağız. Körfez Belediyesi olarak esnafımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve süreci birlikte atlatma mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

# Kocaeli, aile, destek, Körfez, yardım

02 Ara 2020 - 11:16 - Gündem

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