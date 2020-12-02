ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'nın uluslarası proje başarısı

ODTÜ GV Okullarının medya okuryazarlığıyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediği projede aktif rol alan öğrencieler proje içersinde sanal olarakkendi programlarını ve yayınlarını yapma imkanı elde ettiler. Yurt dışı ortaklarıyla yapılan canlı bağlantı görüşmeleriyle ikinci dil olarak öğrendikleri İngilizceyi aktif olarak kullanma fırsatı yakaladılar.
Ulusal Destek Servisi (UDS ) tarafından the Quality Label ( Kalite Etiketi ) ve the European Quality Label ( Avrupa Kalite Etiketi) ödülüne layık görülen uluslararası "eTwinning Kids TV "de aktif olarak rol alan öğrencilerimizin Kalite Etiketi Ödülleri Okul Müdürü Güler TELLİ ve rehberliğinde yürütülen İngilizce öğretmenleri tarafından verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.