Derince'de, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli filyasyon ekibi, testi pozitif çıkan Covid-19 hastasının evine ilaç götürerek, kapısına karantina yazısı asmak istedi. Hasta yakınlarının sözlü ve fiziki saldırısıyla karşılaşan filyasyon ekipleri, ‘beyaz kod’ vererek yardım istedi. Konuyla ilgili adli sürecin başlatıldığını belirten Derince Sağlık Müdürü Dr. Nurdane Korkmaz, bu tür olayların en az koronavirüs ile mücadele kadar zor olduğunu belirtti.
KARANTİNA YAZISINI ASTIRMAMIŞLAR
Yaşanan olayı anlatarak, vatandaşın daha duyarlı olması gerektiğini belirten Dr. Korkmaz, “30 Kasım akşamı filyasyon ekibimiz vatandaşımızın evine filyasyon çalışması yapmak için gittiğinde evde yaşayan arkadaşlar, kapıya asılacak karantina yazısını astırmak istememişler. Söküp ekibimizin üzerine atmışlar ve ağza alınmayacak derecede küfürlü konuşmalarda bulunmuşlar. Ekip arkadaşlarımız bir hemşire ve bir şoförden ibaret. Hemşire hanım sakinleştirmeye çalışmış, şoför de konuşup sakinleştirmeye çalıştığı halde bu sefer de şoför arkadaşımıza ağza alınmayacak derecede ağır küfürler etmişler. Biz de beyaz kod verdik, gerekli şikayeti yapıp yargıya intikal ettirdik olayı. Topluma şunu söylemek istiyorum; filyasyon çalışmasına katılan bu arkadaşlar, hemşireler, doktorlar sokaklarda kapı kapı, sokak sokak yağmur, çamur, kar demeden toplumun sağlığı için hepimizin sağlığı için çalışıyorlar. Hafta içi, hafta sonu, akşam saatleri demeden gece geç saatlere kadar filyasyon çalışması yapıyoruz. Toplumdan da buna karşı biraz anlayış, hoşgörü bekliyoruz. Geç saatte eve gelindi, diye filyasyon ekiplerine saldıranlar bile var, çok sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.
'HEM VAKTİMİZİ HEM ENERJİMİZİ ÇALIYOR'
Sağlık çalışanlarının bu tür olaylarla çok sık karşı karşıya kaldığını söyleyen Korkmaz, “Sağlık ekipleri olarak yaklaşık 9 aydır koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Toplumdan da bu konuda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Koronavirüs ile mücadelemiz gece gündüz demeden devam ederken bu tür olaylarla mücadelemiz de koronavirüs ile mücadele kadar zor. Hem vaktimizi hem de enerjimizi çalıyor, motivasyonumuzu düşürüyor. İnsanlardan bizim çalışmalarımıza destek vermelerini, anlayışlı ve hoşgörülü olmalarını bekliyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Karadenizli - Bu durumlarda lütfen sağlıkçılarımıza destek olalım.
Karadenizli - Sağlıkçılara saldırıp neden gece geç saatte geliyorsunuz diye tepki gösteren beyin özürlü şerefsizler,gece rahatsızlandığın zaman 112 yi aradığında gece yarısı ne arıyorsun sabahı bekle deseler ne yaparsın.Siz ve sizin gibiler insanlıktan nasibini almamış kişilersiniz.Allah(cc) size akıl fikir versin.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.