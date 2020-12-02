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02 Ara 2020 - 11:57- Gündem G: 02 Ara 2020 - 11:58

HES kodu asistanları görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 1 Aralık itibarıyla başlayan HES kodu uygulaması nedeniyle HES kodlarını Kocaeli Kartlarına tanımlayacak personel görevlendirdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 1 Aralık itibarıyla başlayan HES kodu uygulaması nedeniyle HES kodlarını Kocaeli Kartlarına tanımlamayan vatandaşlar için yeni bir hizmeti vatandaşların ayaklarına götürdü. UlaşımPark tarafından konumlandırılan çalışanlar vatandaşların HES kodlarını Kocaeli kartlarına tanımlama noktasında yardımcı olacak.

6 İSTASYONDA HİZMET

Toplamda 6 tramvay istasyonunda hizmet sağlayacak çalışanlar, vatandaşlara kolaylık sağlayacak. HES kodlarını tanımlamakta zorluk çeken ve bu yüzden geçiş yapamayan vatandaşların HES kodlarını Kocaeli Kartlarına tanımlayarak hizmette kolaylık sağlayacaklar. Hizmet sağlanan istasyonlar; Yenişehir, Otogar, Yahya Kaptan, Fevziye, Yeni Cuma ve Doğu Kışla istasyonları olarak belirlendi.

CUMA GÜNÜNE KADAR

Görevlendirilen çalışanlar hem HES kodlarını alacak, hem de Kocaeli Kartlarına aktifleştirme görevini üstlenecekler. Sabah 09.00’da duraklarda hazır olarak bekleyen çalışanlar, akşam saat 18.00’a kadar hizmet sağlayacak. Cuma gününe kadar uygulanması düşünülen çalışmanın ihtiyaç halinde daha da uzatılabileceği aktarıldı.

# Kocaeli, Büyükşehir

02 Ara 2020 - 11:57 - Gündem

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