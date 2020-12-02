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02 Ara 2020 - 12:01- Siyaset G: 02 Ara 2020 - 12:04

Gelecek Körfez’den acil eylem çağrısı

Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker hükümetin esnafa yönelik çok acil tedbirler alması gerektiğini belirterek, aksi takdirde telafisi mümkün olmayacak facialar yaşanabileceğini söyledi.
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Ziyaret ettikleri esnafın halinin içler acısı halini gördüklerini belirten Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker, “Aylardır kapalı olan ya da siftahsız işyeri kapatan esnafımız var. Kepenklerini tamamen kapatanlar olduğu gibi adeta can çekişenler var. Biran önce can suyu verilmeli. Birbiri ardına yaşanacak iflaslar sosyal çöküntü yaşatabilir. Hiç olmazsa tüm esnaf ve meslek odaları 2020 yılına ait aidat almasın. Belediyeler tabela, atıksu ve çöp vergilerinin tahsilatlarından vazgeçsin. Vergi, SGK konusunda düzenlemeler yapılsın. İşyeri kapalı olan esnaftan stopaj vergisi alınmasın. Ufak dokunuşlarla esnafa biraz daha dayanma, ayakta kalma imkanı verilsin. Suni gündem ve tartışmalar bir kenara bırakılarak bir an önce ülkenin gerçeklerine bakılsın” dedi.
# Körfez

02 Ara 2020 - 12:01 - Siyaset

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