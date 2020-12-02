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02 Ara 2020 - 12:04- Gündem G: 02 Ara 2020 - 12:09

Ellibeş, koronavirüste yaşadığı süreci anlattı

Kocaeli'de evinde ilaç tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek görevine dönen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı. 
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Mehmet Ellibeş (65), test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde geçirdiği karantina sürecinde yaşadıklarını paylaştı. Eşinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu için karantinaya girdiğini aktaran Ellibeş, kendisine yapılan testin negatif çıkmasına rağmen 14 gün gözetim altına alındığını, karantinanın 10. gününde yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Ellibeş, test sonucuna şaşırdığını ve doktorların tavsiyesiyle ilaçlarını almaya başladığını belirterek, "Hiçbir belirti olmadığı halde tekrar karantinaya girdim. Önce eşim pozitif çıktığı için karantinaya girdim, daha sonra da kendi testimin pozitif çıkması sonucunda bir 10 gün daha karantina süreci yaşadım." dedi.

"İLK DUYDUĞUMDA ÇOK TEDİRGİN OLDUM"

Testleri pozitif çıkan 2 kızının da süreci hafif ağrılarla atlattığını dile getiren Ellibeş, şöyle devam etti:

"İlk duyduğumda çok tedirgin oldum. Eşime hissettirmemeye gayret ettim ama hissettirmemek mümkün değil. Çok tedirgindik ve çok üzüldük çünkü yakın çevremizden takip ediyoruz çok ağır geçirenler var, hayatını kaybedenler var ama eşim metanetle karşıladı. Bir belirti de olmayınca, yavaş yavaş o tedirginlik ortadan kalkmaya başladı. İlaçları kullandıktan sonra biraz daha rahatladık. Bu işin şakası yok. 20 güne yakın evimde kapalı kaldım. Dünyadan kopuyorsunuz, çevrenizde koronavirüse yakalanan yakınlarınızın vefat ettiğini duyuyorsunuz, cenazelere gidemiyorsunuz, onların acılarını paylaşamıyorsunuz. Sağlığın ötesinde hiçbir değer yok. O nedenle bu süreci iyi algılamamız gerekiyor. Hassasiyeti ve önemi tereddütsüz ortaya koymamız şart."

Kalp ritim bozukluğu bulunduğunu belirten Ellibeş, tedavi sürecinde önlem alarak ilaçları kullandığını vurguladı.

Ellibeş, annesinin 92 yaşında olduğunu belirterek, "Allah başımızdan eksik etmesin. Üzülmesin diye ona söylemedik, bizden ayrı yaşıyor. Bu hasret ve özlem vardı." dedi.

"ADAY OLDUĞUM KONGREYE KATILAMADIM"

Karantina sürecinde AK Parti Kocaeli İl Kongresinin yapıldığını dile getiren Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönem kongremiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat iştirak ediyor ama ben il başkanı adayı olarak kongreme iştirak edemiyorum. Bu da çok üzücü bir durumdu. Çok dokundu, bu olumsuzluktan gerçekten çok etkilendim. Sayın Cumhurbaşkanımızın kongremizdeki konuşmasını televizyondan izledim. Sayın Cumhurbaşkanımızla bizzat ilgilenememem ilk defa olan bir şey, beni çok üzdü. Kongrede yeniden başkan seçildim. Bir an önce görevime dönüp, teşkilatımla buluşup, arkadaşlarımla birlikte temiz siyaset yapmayı sürdürme özlemi vardı. Çok şükür şu anda sağlıklı bir şekilde görevimizin başındayız, ailemizle çocuklarımızla torunlarımızla bu süreci atlatmanın huzuru içerisindeyiz ama sorunun tamamen ortadan kalkmadığının da bilincindeyiz."

Ellibeş, Kocaeli'nin verilerini yakından takip ettiklerine işaret ederek, herkesin daha hassas olması, tedbirleri harfiyen uygulaması gerektiğini vurguladı.

Herkesin bu sınavı başarıyla verebilme gayretinde olması gerektiğini ifade eden Ellibeş, "Tedbirleri elden bırakmamamız ve özel hayatımızdan fedakarlık etmemiz gerekiyor. İnşallah sonucu güzel olacak. İşte müjdeli haberler geliyor, aşıyla ilgili gelişmeler var. Sayın Cumhurbaşkanımız, yerli aşının nisan ayında devreye girebileceğini ifade etti. Onun için biraz daha sabredip, normal hayatımıza dönüşümüzü erteleyerek tedbirlere harfiyen uyalım." değerlendirmesinde bulundu.

# Kocaeli

02 Ara 2020 - 12:04 - Gündem

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