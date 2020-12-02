Koronavirüs slogan yarışması düzenlenecek

Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbir ve kuralların önemini toplumun tüm kesimlerine aktarmak amacıyla alınan kararda "#BanaBirŞeyOlmazDeme" isimli slogan yarışmasına Gebzeliler davet edildi. Slogan yarışmasının 9 Aralık'a kadar devam edeceğini ifade eden Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, salgınla mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve hijyen konularında bilinçlenmeyi arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.
14 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
Yarışmaya katılmak için sloganlarını hazırlayan Gebzelilerin "#BanaBirŞeyOlmazDeme" etiketiyle kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşım yapabileceğini ifade eden Kadıoğlu, "Şimdiden herkese başarılar dilerim. Sloganların değerlendirilmesi Kovid-19 İlçe Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır." diye konuştu. Yarışmanın sonuçları 14 Aralık'ta Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.