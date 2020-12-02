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02 Ara 2020 - 16:27- Gündem G: 02 Ara 2020 - 16:29

Sarı: Ekmekler bizim güvencemiz altında

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli’de ki ekmek fiyatı ve gramajının güvence altında olduğunu ifade etti
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Fırıncılar Odasına yönelik yapılan, ekmeğin gramajı düşürüldü eleştirilerine yanıt veren Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ekmeğin gramajında da fiyatında da değişiklik olmadığını ifade etti. Başkan Sarı, “Kocaeli’de ki fırınlar olarak biz, 230 gram ekmeği 1 lira 75 kuruştan vatandaşlara sunuyoruz. Bunun dışında bir fiyat uygulaması söz konusu bile olamaz” dedi. Ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağına dair soruya cevap veren Sarı, “Daha öncede belirttiğimiz gibi yılsonuna kadar ekmeğe zam yapılmayacağını dile getirmiştik” şeklinde konuştu.

“ZAM ORANI BELİRLEYEBİLİRİZ”

Yıl sonunun da yaklaştığını ifade eden Sarı, “Yeni yılda bir zam oranı belirleyebiliriz. Malum her şeye zam geliyor ve fırıncı esnafımız ayakta durmakta zorlanıyor. Ama biz yine de zam konusunda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu konudaki gelişmelere göre kamoyuna bilgi vereceğiz. Vatandaşlarımız merak etmesin, ekmekleri bizim güvencemiz altında” diyerek sözlerine son verdi.
# Kocaeli

02 Ara 2020 - 16:27 - Gündem

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