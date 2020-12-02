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02 Ara 2020 - 16:38- Gündem G: 02 Ara 2020 - 16:39

Tarhan da koronavirüse yakalandı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, koronavirüse yakalandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi üyesi, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan koronavirüse yakalandı. Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile birlikte tedavi sürecinin başladığını sosyal medya hesabından duyuran Tarhan, “Yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hakkı ödenmeyecek sağlık emekçilerimizin kontrolünde tedavim başladı. Dinlenmem gerektiğinden telefonuma bakamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Kısa sürede sağlığıma kavuşarak aranızda ve görevimin başında olacağım” İfadelerini kullandı.
# CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, koronavirüse yakalandı, Kocaeli

02 Ara 2020 - 16:38 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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