Engelli vatandaşlarımız, toplumumuzun bir parçası

Vali Seddar Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Vali Yavuz, “Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Kimisi ailemizin bir ferdi, kimisi bir yakınımız veya komşumuz olan engelli vatandaşlarımız toplumumuzun ayrılmaz parçalarıdır” dedi.
“VERDİKLERİ MÜCADELE TAKDİRE ŞAYAN”
Vali Yavuz, “Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek, her alanda önemli başarılara imza atan engellilerin verdikleri mücadeleler gerçekten takdire şayandır. Bizler sadece onların engellerini bir nebze de olsa unutturmak, onların hayat standartlarını yükseltmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, engeli olan tüm vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir kez daha yanında olduğumuzu bildiriyor, devletimizin sunduğu bütün imkânlarla yaşam alanlarını düzenleyeceğimizi ifade ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.