Öğretmenevi filyasyon ekibine kapalı

Bütün gün pozitif hastaları dolaşan ve aileleriyle ilgili filyasyon çalışması yapan sağlık personeli önceki temaslı riski nedeniyle evlerinde kalmıyorlar ve öğretmenevlerinin misafirhanelerinde kalıyorlardı. Son dönemde sayının artmasıyla filyasyon ekiplerinin mesaisi de arttı. Ancak bütün gün vakalarla uğraşan filyasyon ekibi bu defa öğretmenevlerinde kalamıyor. İzmit Öğretmenevi ve İzmit Öğretmenevine bağlı Körfez Öğretmenevi, görevli sağlık çalışanlarına kapılarını kapattı.

ÜCRET ÖDENMİYORDU

Filyasyon ekibinde görev yapan ve riskli oldukları için evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanları, önceki dönemde uygulanan sisteme geçmek istiyor. Bununla ilgili olarak öğretmenevlerine başvuran sağlıkçılar, misafirhaneye kabul edilmedi. Kaderine teslim edilen sağlıkçılar, evlerine virüs taşımak istemiyor. Cumhurbaşkanlığının genelgesine rağmen öğretmenevlerin kabul edilmeyen sağlıkçılar, “Bizim adımıza öğretmenevlerine ücret ödenmediği için bizi misafirhanelere kabul etmiyorlar” diyor.