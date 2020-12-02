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02 Ara 2020 - 20:50- Gündem G: 02 Ara 2020 - 22:39

Diyanet son 5 yılda 7.4 milyon TL faiz geliri elde etti

İmamların maaşlarının faizsiz katılım bankaları üzerinden ödenmesi talimatını veren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, faiz geliri elde ettiği ortaya çıktı. Diyanet'in son 5 yıllık faiz geliri 7 milyon 431 bin 693 liraya ulaştı. Faizlerin büyük çoğunluğu, Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden elde edildi.

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Döner sermayenin son 3 yılda resmi rakamlara yansıyan faiz gelirlerinin toplamı da 6 milyon lirayı buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, faiz geliri konusunda, “Personelden yapılan istirdat (geri alma, tahsil) faizi ile birlikte Hazine'ye îrat kaydedilmektedir'' açıklaması yapmıştı.

RAKAMLAR RAPORLA GİRDİ

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet'in ve döner sermayenin faiz gelirleri resmi raporlara da yansıdı. Buna göre 2015'te Diyanet'in faiz geliri 197 bin 129 TL olurken, 2016'da faiz gelirleri 255 bin 881 TL'ye yükseldi. 2017'de başkanlığın faiz geliri 256 bin 806 TL'yi bulurken, döner sermayenin faiz geliri ise 2 milyon 169 bin 983 TL oldu.

"HAZİNEYE VERİYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce faiz geliri elde edilmesi konusunda, “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz geliri, personele ödenen paraların ( aile yardımı, harcırah, ek ders vs.) kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle Hazine'ye ödenmiştir. Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi Hazine'ye îrat kaydedilmektedir” açıklaması yapmıştı.
# aile

02 Ara 2020 - 20:50 - Gündem

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