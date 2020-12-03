Körfez Pisti-Stop !..

23 Ekim 2020 tarihli Bülten 2020/05 ile ilan edilen kısa takvim çerçevesinde, Covid-19 önlemlerine uyulması kaydı ile ralli, pist, offroad, baja, karting ve drift branşlarımızda, İzmit Körfez pistinin merkez olarak alınacağı üçer tane yarışma düzenleneceği duyurulmuştu. Ancak ikinci bir resim AÇıklamayla, takvimin tamamen değiştiği belirtildi. TOSFED’in Açıklaması şöyle…

YARIŞLAR ERTELENDİ…

Federasyonumuz bu sene, WRC Türkiye Rallisi ve son olarak Formula 1 DHL Türkiye GP’si organizasyonlarını, ülkemizin tanıtımı, Uluslararası organizasyonların sürdürülebilirliği açısından değerlendiren devlet makamlarından alınan talimatlar çerçevesinde organize etmiş; devamında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yukarıda bahsedilen ulusal organizasyonların yapılabilmesi için izin almıştır. O tarihten bu yana, bu yarışmalar ile ilgili olarak gerekli tüm dokümantasyon ve parkur hazırlıkları, titizlikle yürütülmekte ve TOSFED Sportif Kurulu bu yarışmaları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

ZAMAN ÇİZELGELELERİ DEĞİŞECEK…

Ancak 17 Kasım 2020 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve devamında 18 Kasım 2020 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘ Koronavirüs Yeni Tedbirler’ konulu yazı ile bildirilen önlemler ve güneşin batma saatinin 17:30 civarına kadar gerilemesi nedeniyle; ilgili yarışları daha önceden ilan edilen program ve zaman çizelgeleri dahilinde yapabilme imkanı kalmamıştır.

BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK…

Öte yandan insan sağlığının her şeyden önce geldiği bir bakış açısı çerçevesinde, salgının durumunun bu şekilde kötüye gittiği bir ortamda, ilgili yarışmaları düzenlemenin; gerek sporcularımız, gerek takım çalışanlarımız gerek görevlilerimiz, gerekse medya mensupları açısından hastalığın bulaşma riskinin artmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca son üç hafta içinde Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki vaka sayılarında önemli bir artışın olduğu da, üzülerek takip edilmiştir.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAVSİYE KARARI ALINDI…

TOSFED Medikal Komisyonu’muzun görüşleri doğrultusunda, salgının önümüzdeki dönemde daha da artması ve buna bağlı olarak bu hafta sonu başlatılabilecek kupa yarışmalarının kalan ayaklarının daha sonradan yapılamaması halinde, sporcularımıza maddi külfet oluşma ihtimali de göz önüne alınarak, konuyla ilgili son olarak, görüş ve olurlarına başvurduğumuz Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı’ndan ise bir tavsiye kararı alınmıştır.

İPTAL EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Bu çerçevede, konuyu sporcular, yarış takımları, görevliler ve daha genel anlamda sporumuzun selameti açısından değerlendiren ve ilgili paydaşlarla istişare eden Sportif Kurul’un aldığı tavsiye kararının, TOSFED Yönetim Kurulu tarafından da onaylanması üzerine, 23 Ekim 2020 tarihli Bülten 2020/05 ile ilan olunan ve 2020 yılı bitmeden yapılması planlanan yarışların iptal edilmesi kararlaştırılmıştır.

İLK FIRSATTA YAPACAĞIZ

Federasyonumuz, salgının gidişatı ve buna bağlı olarak devletimizin aldığı kararlar / yaptığı uygulamaları yakından takip ederek, 2021 yılı içinde mümkün olan ilk fırsatta, tüm branşlarımız için yeniden yarışmaların düzenlenebilmesi adına çalışmalarını sürdürecek ve bu husustaki gelişmeleri duyurmaya devam edecektir. Bu vesile ile camiamızda yer alan herkese sağlıklı günler diler ve hijyen- maske-sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha hatırlatırız. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur.