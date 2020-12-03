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03 Ara 2020 - 13:25- Spor G: 03 Ara 2020 - 13:28

Darıca, bu iş nasıl oluyor?

Nazilli maçı öncesi lig ve kupada toplam 6 maçta 5 galibiyet 1 de beraberlik elde eden Darıca Gençlerbirliği’nden bir müthiş zafer daha geldi.

Erdem ÖVÜÇ
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Transfer yasaklısı sarı yeşilli ekip konuk ettiği Nazilli Belediyespor’u 2-1 yenerek 4’te 4 yaptı. Haftayı 3’ncü sırada tamamlayan ekibimiz maçın ardından haklı bir sevinç yaşadı. Şimdi herkesin Darıca ile ilgili merak ettiği soru şu: Bu iş nasıl oluyor ?..

2000’Lİ BAHA’DAN ŞOV…

Misli.com 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği sezonun 12. maçını, Darıca’ya Covid vakaları nedeni ile 3 yedekle gelebilen ve bunlardan birisini kulübede tutanNazilli Belediyespor ile oynadı. Rakibini 2000 doğumlu Baha Kısacık’ın golleri ile 2-1 deviren sarı yeşilliler üçüncü sıraya yükseldi.  Darıca’daki maça fırtına gibi başlayan Darıca Gençlerbirliğihenüz 3’ncü dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Metin’in yakın kale direği yakınlarına verdiği pasa çok iyi bir koşu yaparak aynı güzellikte kafa vuruşu yapan Baha Kısacık, sarı yeşillileri 1-0 öne geçirdi.

KLAS DOKUNUŞ

Erken gelen gol rakibin açılmasını da beraberinde getirdi. Sarı yeşilliler golün ardından kontra ataklar ile 2’nci golü aradı ve nitekim aradığına da ulaştı. 40.dakikada sol kanattan hızlı gelişen atakta Berat Eyüpoğlu’nun ceza sahası içine yerden gönderdiği pasında topun gelişine sol ayağının içiyle klas bir dokunuş yapan ilk golün sahibi, 20 yaşındaki Baha, kendisinin ve takımının 2’nci golünü kaydetti. 

BİR DE PENALTI KAÇTI…

Darıca temsilcisi 43’ncü dakikada penaltı kazandı. Defansın arkasına koşu yapan Nebi arkadan yapılan hareket sonrasında ceza sahası içinde düşürüldü ve kazanılan penaltıyı da aynı isim kullandı.Deneyimli isim topu kaleciye nişanlayarak penaltıyı gole çeviremedi ve ilk devre 2-0 sona erdi.

UZATMADA YEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında da ilk yarıda olduğu gibi çok iyi mücadele eden sarı yeşilliler, tansiyonu yüksek olan maçta rakibine net pozisyon şansı tanımadı. Konuk ekipte 89’da Oktay Kancı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, 90+5’te penaltı kazanan Nazilli Belediyespor, eski Darıca’lı Bünyamin Karataş’ın ayağından gol bularak farkı 1’e indirdi. 

GALATASARAY MAÇI HEYECANI SARDI

Kalan az sürede kalesini gole kapatan Darıca Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 19’a yükseltti ve Nazilli Belediyespor ile puan puana geldi. Sarı yeşilli ekibimiz gelecek haftayı BAY geçecek, 15 Aralık’ta kupanın 5. turunda Galatasaray ile karşılaşacak.Temsilcimiz 13. maçını 20 Aralık’ta deplasmanda Yozgat ile oynayacak. Takımı şimdiden bu maçın heyecanı sardı. Hem lig hem de kupada oldukça iyi giden Darıca Gençlerbirliği’nin bu başarısının altında yatan hususlar merak ediliyor. 

ENDER ALKAN FARKI

2 yıldır bir birini tanıyan oyuncu grubu, futbolu iyi bilen, adaletli bir teknik adam, takım içi arkadaşlık duygusunun yüksek olması sonrasında oluşan sinerji başarıyı tetikliyor. Sınırlı bir ofans gücü olsa da takım savunmasına tam riayet eden Darıca Gençlerbirliği’nin transfer yasağı olmasına karşın de ile iyi işler yapması takdirle karşılanıyor. Teknik Direktör Ender Alkan’ın gençlere verdiği önem, disiplinive bir o kadar da futbolcunun ona karşı duyduğu güven başarının etkenleri arasında yer alıyor.

03 Ara 2020 - 13:25 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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