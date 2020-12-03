Darıca Gençlerbirliği A.Ş ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan maçta zaman zaman tansiyon yükseldi. Mücadelenin 85.dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kalan Atakan Aybastı’yı çekiştirerek yerden kaldırmak isteyen Oktay Kancı’ya Ahmet Kutluer’in tepki göstererek itmesiyle saha bir anda karıştı. Her iki takımın yedek kulübelerinin sahaya girmesiyle ortalık bir anda karışırken, iki takım futbolcuları arasında itiş kakış yaşandı. Mücadelenin hakeminin oyuncuları sakinleştirmekte bir hayli zorlandığı görüldü.