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03 Ara 2020 - 13:29- Spor G: 03 Ara 2020 - 13:30

Nazilli zar sor sahaya çıktı

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs futbolu vurmaya devam ederken, büyük sıkıntı yaşayan takımlardan biri de bugün Darıca Gençlerbirliği’ne konuk olan Nazilli Belediyespor oldu.
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Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs futbolu vurmaya devam ederken, büyük sıkıntı yaşayan takımlardan biri de bugün Darıca Gençlerbirliği’ne konuk olan Nazilli Belediyespor oldu. 10 futbolcusunun testinin pozitif çıkmasının yanı sıra, teknik direktör Hasan Şermet ve Yardımcı Antrenör Seyfettin Kurtulmuş’un da koronaya yakalanması nedeniyle, takımı sahaya alt yapı antrenörü çıkarırken, yedek kulübesinde yalnızca 1 yedek futbolcu yer aldı. İlk 11’in 6 önemli ismi Darıca maçında yer almadığı Nazilli, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Darıca’dan eli boş döndü.
# koronavirüs

03 Ara 2020 - 13:29 - Spor

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