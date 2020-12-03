Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçlarının programı şöyle...
15 ARALIK SALI
13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor
15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehir
17.00 Yeni Malatya – H.Trabzon
18.30 Göztepe - Bursaspor
21.00 GALATASARAY - DARICA GB
16 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 B.Erzurumspor - Esenler Erok
14.00 GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana
18.15 Trabzonspor - Adana Demir
21.00 Fenerbahçe - Karacabey B.
17 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor
13.00 İttifak HbKonya - Altınordu
15.00 F.TAV Antalya - Boluspor
17.00 D.Sivasspor - Giresunspor
19.00 M.Başakşehir - Turgutlu
21.00 Beşiktaş - Tarsus İ.Yurdu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.