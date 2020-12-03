Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçlarının programı şöyle...



15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor

15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehir

17.00 Yeni Malatya – H.Trabzon

18.30 Göztepe - Bursaspor

21.00 GALATASARAY - DARICA GB



16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 B.Erzurumspor - Esenler Erok

14.00 GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana

18.15 Trabzonspor - Adana Demir

21.00 Fenerbahçe - Karacabey B.



17 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor

13.00 İttifak HbKonya - Altınordu

15.00 F.TAV Antalya - Boluspor

17.00 D.Sivasspor - Giresunspor

19.00 M.Başakşehir - Turgutlu

21.00 Beşiktaş - Tarsus İ.Yurdu