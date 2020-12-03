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03 Ara 2020 - 13:33- Spor G: 03 Ara 2020 - 13:35

Kocaelispor toplanıyor

Covid-19 krizini derinden yaşayan Kocaelispor’da çalışmalar bugünden itibaren yeniden başlıyor

Erdem ÖVÜÇ
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10 eksikle çıktığı mücadelede Kahramanmaraş’ı Batuhan Er, Benhur Keser ve Hakan Demirci’nin golleri ile 3-0 mağlup eden Kocaelispor’da ertesi gün yapılan testlerin ardından 7 futbolcunun daha testi pozitif çıkmış, TFF de Erzincan ve Hekimoğlu maçlarını ileri bir tarihe ertelemişti. Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın, testi poztif olan futbolcuları tesiste karantinada tutarken, diğer futbolcular ise evlerine gönderildi. Bilindiği üzere tesislere giriş yasaklandı. 

YENİ TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

4 günlük iznin ardından Kocaelispor’da antrenmanlar yeniden başlıyor. Bugün (Cuma) tesislerde toplanacak olan yeşil siyahlılar 16 Aralık Çarşamba günü Gaziantep Futbol Kulübü ile Türkiye Kupası 5. Tur maçına çıkacak ve bu maç saat 14.00’te başlayacak. Öte yandan Kocaelispor’da yapılacak olan yeni testlerin sonuçları da merak ediliyor. Covid-19 vaka sayısı nedeni ile takım kupa maçına çıkamazsa kupa yönetmeliklerine göre hükmen mağlup edilecek. Tüm futbolcuların karantina süreleri 16 Aralık’a kadar sona erecek.
# altın, Maç, Kocaelispor, Futbol

03 Ara 2020 - 13:33 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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