Başkan Büyükakın, Endonezya Başkansolosu Asari’yi ziyaret etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İmam Asari’ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke ilişkilerinden yerel yönetimlerdeki iş birliğine, ekonomiden eğitim faaliyetlerine kadar birçok konunun görüşüldüğü birliktelikte, dünyadaki COVİT-19 salgını üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye ve Endenozya’daki deprem gerçeği üzerine de görüş alışverişi yapılan ziyarette, arama kurtarma çalışmalarında kurulabilecek işbirlikleri ele alındı. Başkonsolos Asari, Başkan Büyükakın’a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.