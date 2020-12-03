Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Ara 2020 - 13:37- Gündem G: 03 Ara 2020 - 13:38

Başkan Büyükakın, Endonezya Başkansolosu Asari’yi ziyaret etti

Başkan Büyükakın, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İmam Asari’ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi
mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İmam Asari’ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke ilişkilerinden yerel yönetimlerdeki iş birliğine, ekonomiden eğitim faaliyetlerine kadar birçok konunun görüşüldüğü birliktelikte, dünyadaki COVİT-19 salgını üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye ve Endenozya’daki deprem gerçeği üzerine de görüş alışverişi yapılan ziyarette, arama kurtarma çalışmalarında kurulabilecek işbirlikleri ele alındı. Başkonsolos Asari, Başkan Büyükakın’a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.
# Kocaeli, Büyükşehir, eğitim, İstanbul

03 Ara 2020 - 13:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Metruk binaların yıkımına devam ediliyor mask
Metruk binaların yıkımına devam ediliyor
Down kafe hazır, hizmet için gün sayıyor   mask
Down kafe hazır, hizmet için gün sayıyor  
Sepaş Enerji, salgınla mücadele kapsamında çalışma saatlerini güncelledi mask
Sepaş Enerji, salgınla mücadele kapsamında çalışma saatlerini güncelledi
Kocaman, kültür ve taziye evini inceledi mask
Kocaman, kültür ve taziye evini inceledi
Bakan Koca aşının ilk kimlere vurulacağını açıkladı mask
Bakan Koca aşının ilk kimlere vurulacağını açıkladı
Karamürsel köy yolları yenileniyor mask
Karamürsel köy yolları yenileniyor
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kurulan pazarların günü değişti mask
Kocaeli'de kurulan pazarların günü değişti
Doktor Hatice Toker vefat etti mask
Doktor Hatice Toker vefat etti
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü mask
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü
Ehliyetlerde yeni dönem başlıyor mask
Ehliyetlerde yeni dönem başlıyor
Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı! mask
Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı!
Erkan Uygun: Körfez'i satıyorlar mask
Erkan Uygun: Körfez'i satıyorlar

GALERİ

Sokak ortasında darp ederek öldürdüler! 8 kişi adliyeye sevk edildi mask
Sokak ortasında darp ederek öldürdüler! 8 kişi adliyeye sevk edildi
Koronavirüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti mask
Koronavirüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Otelin çatısında yangın çıktı! mask
Otelin çatısında yangın çıktı!
Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor mask
Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor
Otobüste 87 kilo eroin bulundu mask
Otobüste 87 kilo eroin bulundu
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak mask
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL