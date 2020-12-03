Merih tarihi maçta 69 dakika oynadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem olurken u maçta oynayan Merih de tarihe geçti
ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ İLK KADIN HAKEM
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı Juventus sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı. Bu mücadelede bir ilk yaşadı. Müsabakada kadın hakem Stephanie Frappart görev aldı. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakem oldu. Fransız hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Mehdi Rahmouni yaptı.
RONALDO 750. GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmayı İtalyan ekibi 3-0'lık skorla kazandı ve puanını 12'ye çıkardı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Federico Chiesa, 57. dakikada Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada da Alvaro Morata kaydetti. Ukrayna temsilcisi ise 1 puanda kaldı. Milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Radu Dragusin oyuna dahil oldu. Müsabakada 1 gol kaydeden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 750. gol sevincini yaşadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.