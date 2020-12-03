Sendika başkanı isyan etti! "Bıçak kemiğe dayandı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve KHK ile belediyenin şirketi olan Belde A.Ş.’ye alınan 5 bin 700 taşeron için Eylül ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamıyor. Uyuşmazlık raporunun tutulduğu görüşmelerde Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, arabulucu sürecinde karar çıkmaz ise grev kararı alacaklarını belirtti. Ersoy konuyla ilgili sosyal medya hesabından video paylaşarak açıklamalarda bulundu.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Ersoy açıklamasında, “Sizinle aynı mücadelede olmak benim için bir şereftir. Büyük bir sözleşme yürütüyoruz. Bu büyük mücadele asgari ücret seviyesinde maaş alan enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen binlerce Kocaeli işçisini ayağa kalktığı yeter artık bıçak kemiğe dayandı diye seslendiği bir haykırıştır. 16 Eylül tarihinden sonra belediye şirketlerinde çalışan işveren sendikasıyla masaya oturduk” dedi.

“İŞİMİZE NAMUSUMUZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Belediye emekçilerin hakkı için alın masada mücadele verdiklerini ifade eden Ersoy, “Tek amacımız hakkımız olanı almaktı. Son 2 yılda sokaktaki enflasyonun silip süpürdüğü soframızı geri toplamaktı. İnsanca yaşam taleplerimizi dile getirdik. Ama onlar bizi anlamadılar dinlemediler. Bizi görmezden geldiler. Sanıyorlar ki belediye hizmetleri kendiliğinden oluyor. Kendinize gelin beyler bu hizmetleri bizler yapıyoruz. Maalesef karşılığını alamıyoruz. Biz size enflasyon zammı yeter razı olun diyorlar. Eski düzen devam etsin. Açlık sınırında devam edin diyorlar. Yazıktır, insaftır. Biz işimize namusumuz gibi sahip çıkıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Artık sabır taşı çatladı. Bunları söyledik ama kendimizi anlatamadık” dedi.

“TÜİK ENFLASYONUNU TANIMIYORUZ”

Arabulucu sürecini yakınca biteceğini ve grev kararı alacaklarını ifade eden Ersoy, “İş yerlerinde grev oylaması yapacağız. Hakkımızı alana kadar direneceğiz. Direne direne kazanacağız. İşveren sendikası bize ısrarla enflasyonu teklif ediyor. Ne enflasyonu kimin enflasyonu diye soruyoruz bize TÜİK enflasyonu diyorlar. Biz bu enflasyonu tanımıyoruz ve inanmıyoruz. Enflasyonumuz sokakta, pazarda markette. Siz hiç pazara markete gitmiyor musunuz?” DEDİ.

“GÜLEN TARAF BİZ OLACAĞIZ”

Ersoy açıklamasını devamında, “Biz enflasyon sepetine koyduğunuz ürünleri rüyamızda görmüyoruz. Yeter artık. Bu iş için kandırmayın. Bizi aptal yerine koymayın. Artık bizim hakkımızı verin. Verin ki iş yerlerimizde huzurumuz olsun. Herkes mutlu bir şekilde çalışsın. Virüsü birbirimize bulaştırmamak amacıyla ziyaretleri azaltacağız. Bundan sonra sosyal medya hesaplarımızdan bir araya geleceğiz. Yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesinde gülen taraf biz olacağız”