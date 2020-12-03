Kocaeli’de koronadan 3 kişi daha öldü

Tüm dünyada olduğu ülkemizde artan koronavirüs vakaları ve ölümleri nedeniyle vatandaş oldukça tedirgin oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Kocaeli’nin de içinde bulunduğu illeri sürekli olarak açıklaması tedirginliği yükseltti. Kocaeli’de ise bugün 3 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

AHMET MORGÜL VEFAT ETTİ

İzmit Özbey Mahallesinde ikamet eden Malülen emekli Ahmet Morgül (57)Covid-19 nedeniyle yaklaşık 14 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bekar olan Ahmet Morgül’ün cenazesi Yukarı Kumlu Mezarlığında toprağa verildi.

ALİ KÜÇÜKASLAN VEFAT ETTİ

Derince Çınarlı Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Ali Küçükaslan (88) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Küçükaslan’ın cenazesi Şentepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şentepe Mezarlığında toprağa verildi.

ARİFE AKYOL VEFAT ETTİ

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden demir ustası merhum Şahmettin Akyol’un eşi Arife Akyol (65) Covid-19 nedeniyle 13 gündür tedavi gördüğü Darıca Farabi Devlet Hastanesinde vefat etti. Evli ve 4 çocuk annesi olan Arife Akyol’un cenazesi Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.