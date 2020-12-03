Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Ara 2020 - 16:25- Asayiş G: 03 Ara 2020 - 16:26

Kocaeli’de koronadan 3 kişi daha öldü

Koronavirüs salgını nedeniyle bugün Kocaeli’de 3 kişi hayatını kaybetti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Tüm dünyada olduğu ülkemizde artan koronavirüs vakaları ve ölümleri nedeniyle vatandaş oldukça tedirgin oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Kocaeli’nin de içinde bulunduğu illeri sürekli olarak açıklaması tedirginliği yükseltti. Kocaeli’de  ise bugün 3 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

AHMET MORGÜL VEFAT ETTİ

İzmit Özbey Mahallesinde ikamet eden Malülen emekli Ahmet Morgül (57)Covid-19 nedeniyle yaklaşık 14 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bekar olan Ahmet Morgül’ün cenazesi Yukarı Kumlu Mezarlığında toprağa verildi.

ALİ KÜÇÜKASLAN VEFAT ETTİ 

Derince Çınarlı Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Ali Küçükaslan (88) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Küçükaslan’ın cenazesi Şentepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şentepe Mezarlığında toprağa verildi.

ARİFE AKYOL VEFAT ETTİ 

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden demir ustası merhum Şahmettin Akyol’un eşi Arife Akyol (65) Covid-19 nedeniyle 13 gündür tedavi gördüğü Darıca Farabi Devlet Hastanesinde vefat etti. Evli ve 4 çocuk annesi olan Arife Akyol’un cenazesi Nene Hatun Mezarlığında toprağa verildi.

# Kocaeli, Vatandaş, koronavirüs, Derince, İzmit, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuk

03 Ara 2020 - 16:25 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi mask
1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi
Hırsızlık çetesi jandarmaya yakalandı mask
Hırsızlık çetesi jandarmaya yakalandı
8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulundu! mask
8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulundu!
5 ilçede 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı mask
5 ilçede 20 iş yerini soyan 4 şüpheli yakalandı
Emekli polis memuru koronavirüsten yaşamını yitirdi mask
Emekli polis memuru koronavirüsten yaşamını yitirdi
Kahramanlarımıza saldıran kişi için adli işlem başlatıldı mask
Kahramanlarımıza saldıran kişi için adli işlem başlatıldı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kurulan pazarların günü değişti mask
Kocaeli'de kurulan pazarların günü değişti
Doktor Hatice Toker vefat etti mask
Doktor Hatice Toker vefat etti
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü mask
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü
Ehliyetlerde yeni dönem başlıyor mask
Ehliyetlerde yeni dönem başlıyor
Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı! mask
Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı!
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu mask
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu

GALERİ

Sokak ortasında darp ederek öldürdüler! 8 kişi adliyeye sevk edildi mask
Sokak ortasında darp ederek öldürdüler! 8 kişi adliyeye sevk edildi
Koronavirüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti mask
Koronavirüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Otelin çatısında yangın çıktı! mask
Otelin çatısında yangın çıktı!
Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor mask
Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor
Otobüste 87 kilo eroin bulundu mask
Otobüste 87 kilo eroin bulundu
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak mask
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL