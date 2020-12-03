Koronavirüs salgınının, yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda, vatandaşın uygulanan kısıtlama ve alınan tedbirlere uymalarını sağlamak amacıyla günlük denetimler gerçekleştiriliyor. Kocaeli’nde bu kapsamda Çarşamba günü gerçekleştirilen denetimlerde bin 289 iş yeri denetlendi, 14 bin 363 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına uymayan 130, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 59 kişi ile tedbir levhası bulundurmayan 4, belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 4 işletmenin sahibi olmak üzere toplamda 263 kişiye para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı. Salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 322 aracın kontrolü sağlandı.
Kural ihlali yapan 263 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 263 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
03 Ara 2020 - 16:28 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.