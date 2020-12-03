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03 Ara 2020 - 16:28- Asayiş G: 03 Ara 2020 - 16:29

Kural ihlali yapan 263 kişiye para cezası

 Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 263 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının, yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda, vatandaşın uygulanan kısıtlama ve alınan tedbirlere uymalarını sağlamak amacıyla   günlük denetimler gerçekleştiriliyor. Kocaeli’nde bu kapsamda Çarşamba günü gerçekleştirilen denetimlerde  bin 289 iş yeri denetlendi, 14 bin 363 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına uymayan 130, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 59 kişi ile tedbir levhası bulundurmayan 4, belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 4 işletmenin sahibi olmak üzere toplamda 263 kişiye para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı. Salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise bin 322 aracın kontrolü sağlandı. 
# Kocaeli, koronavirüs, maske

03 Ara 2020 - 16:28 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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