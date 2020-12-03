Artık adliyeye HES Kodsuz giriş yasak

Covid-19 salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığının kararları ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, adalet hizmetlerinde birçok önlem hayata geçirildi. Bu kapsamda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez ve ilçe adliye binalarına girişlerin Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile mümkün olacağını duyurdu.

BAŞSAVCILIK HASSASİYET BEKLİYOR

Başsavcılık açıklamasında, binaya girişlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve uzun kuyrukların önlenmesi amacıyla, adliyeye gelmeden önce HES kodu edinilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, binaların girişinde görev alacak personel, HES kodunun temin edilmesinde yardımcı olacak. Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Ancak hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için avukatlarımızın ve vatandaşlarımızın hassasiyeti ile anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.