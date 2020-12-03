Nacar, 7256 Sayılı Kanunu anlattı

Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli İl Müdürü Nurettin Nacar, 7256 Sayılı Kanun Borç Yapılandırması ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Nacar, kanunun hangi borçları kapsadığını, başvuru tarihi, başvuruların nereye ev nasıl yapılacağını, ödeme şeklinin avantajları gibi konularda bilgilendirme yaptı.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

2020/ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan;

✔ Sigorta primleri,

✔ Genel sağlık sigortası primleri

✔ İşsizlik sigortası primleri,

✔ İdari para cezaları,

✔ İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,

✔ Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

✔ 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamındadır.

2-BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular başlangıç: 17.11.2020

Sona erme: 31.12.2020

İlk taksitinin son ödemesi: 01.03.2021

3-BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Başvurular; e-sigorta, e-devlet, şahsen, posta yolları ile yapılabilir.

4-ÖDEMELERDE TAKSİT İMKANI VAR MI?

İkişer aylık dönemlerde 6 , 9, 12 veya 18 taksit imkanı.

5-PEŞİN ÖDEMENİN AVANTAJI NEDİR?

Borç 01.03.2021 tarihine kadar peşin ödenirse Yİ-ÜFE tutarının %90’ı

İki taksitle 30.04.2021’e kadar ödenirse Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecek.

6-YAPILANDIRMA NASIL BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK?

- Konulan hacizler, ödemeler neticesinde kalkacak

- Yapılandırılan borçlara haciz işlemi konulmayacak

- 2 taksit ödendiğinde borcu yoktur yazısı alınabilecek

- Belediyelere 120 ay, spor kulüplerine 36 ay taksit imkanı

- GSS ile Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Fırsatı

- Elektronik ortamda başvuru imkanı.

7-İDARİ PARA CEZALARI İÇİN NASIL BİR YÖNTEM İZLENECEK?

-Borç Aslı'nın %50'si ve Gecikme Zammı Silinecek, kalan yarısının Üstüne Yİ-ÜFE uygulanacak

- Peşin Ödemede Yİ-ÜFE'nin %90'ı, 2 taksitte ödemede ise %50'si silinecek.

8-GSS BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

-Hiç gelir testi yaptırmamış olanlar, 31.03.2021’e kadar gelir testi yaptırıp sonuç yeşilkart çıkarsa GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

- GSS prim borcu aslı 30.04.2021’e kadar ödenirse gecikme cezası ve zammı silinecek.

- GSS prim borçları yapılandırması için başvuru şartı aranmaz.

9-BAĞ-KUR İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Son başvuru tarihi: 01.02.2020

Borç yapılandırılmazsa; 31.10.2020 den önceki borçlar silinecek. Borcu bulunan hizmetler durdurulacak. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 tarihinde başlatılacak.