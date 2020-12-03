1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı boyunca sorumluluk alanında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde toplam 8 bin 610 kişiye ceza kesildi. En çok maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere ceza kesildi. Öte yandan Hayat Eve Sığar uygulamasında Kocaeli’nin her yerinin 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyanması dikkat çekti.