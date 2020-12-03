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03 Ara 2020 - 17:28- Asayiş G: 03 Ara 2020 - 17:30

1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi

Kocaeli’de, polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında kasım ayında yaptığı denetimlerde, 8 bin 610 kişiye tedbirlere uymamaları nedeniyle para cezası kesildi. Kurallara uyulmaması, vaka sayılarında artışa neden olurken, 'Hayat Eve Sığar' mobil programındaki risk haritasında kent, 'çok riskli bölge' anlamına gelen kırmızı renge boyandı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı boyunca sorumluluk alanında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde toplam 8 bin 610 kişiye ceza kesildi. En çok maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere ceza kesildi. Öte yandan Hayat Eve Sığar uygulamasında Kocaeli’nin her yerinin 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyanması dikkat çekti.
# Kocaeli, koronavirüs, maske

03 Ara 2020 - 17:28 - Asayiş

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