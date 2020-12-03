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03 Ara 2020 - 17:30- Siyaset G: 03 Ara 2020 - 17:31

AKP İzmit’ten 100 kişilik Covid-19 ekibi

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in talimatıyla İzmit’te Covid-19 komisyonu kuruldu. 100 kişiden oluşan özel ekip sayesinde karantina sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşların durumları sorulup ihtiyaçları karşılanıyor

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AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in talimatıyla İzmit’te İlçe yöneticileri, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanlarından oluşan 100 kişilik Covid-19 ekibi kuruldu. Özel ekip her gün mahalle başkanlarından gelen bilgiler doğrultusunda ilçe başkanlığında bir araya gelerek koronavirüs tanısı konulan ve temaslı olması sebebiyle karantina altında olan vatandaşları tek tek arıyorlar.

2 BİN 100 KİŞİYE ULAŞTILAR

Güney’in talimatıyla 12 Kasım itibariyle çalışmalarına başlayan özel ekibin komisyon başkanlığını Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Yusuf Sami Çınar yapıyor. Vefa ekibi gibi çalışan partililer pandemi sürecinde toplam 2 bin 100 kişiye ulaştı. Vatandaşları arayan ekip ihtiyaçlarını soruyor, ilgili mercilere iletiyor, ulaşılması gereken ihtiyaç sahiplerine de giderek yardımcı oluyorlar.
# İzmit, koronavirüs

03 Ara 2020 - 17:30 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Atmaca - Kongre yaparken yeni uye yaparken pandemi kurallarına uymadan yaptınız ne mesafe ne maske taktılar şimdimi hastalık aklınıza geldı önce kendiniz uyun sonra insanları dusunun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Aralık 18:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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