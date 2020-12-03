AKP İzmit’ten 100 kişilik Covid-19 ekibi

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in talimatıyla İzmit’te İlçe yöneticileri, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanlarından oluşan 100 kişilik Covid-19 ekibi kuruldu. Özel ekip her gün mahalle başkanlarından gelen bilgiler doğrultusunda ilçe başkanlığında bir araya gelerek koronavirüs tanısı konulan ve temaslı olması sebebiyle karantina altında olan vatandaşları tek tek arıyorlar.

2 BİN 100 KİŞİYE ULAŞTILAR

Güney’in talimatıyla 12 Kasım itibariyle çalışmalarına başlayan özel ekibin komisyon başkanlığını Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Yusuf Sami Çınar yapıyor. Vefa ekibi gibi çalışan partililer pandemi sürecinde toplam 2 bin 100 kişiye ulaştı. Vatandaşları arayan ekip ihtiyaçlarını soruyor, ilgili mercilere iletiyor, ulaşılması gereken ihtiyaç sahiplerine de giderek yardımcı oluyorlar.