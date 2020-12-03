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03 Ara 2020 - 17:34- Gündem G: 03 Ara 2020 - 17:40

Ulaşım saatleri değişti! O saatte dolmuş bulamayabilirsiniz!

Koronaviürüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kocaeli'de ulaşım saatleri değişti. İşte yeni ulaşım saatleri...

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Büyükşehir'de yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 

"Hafta içi ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilimiz genelindeki toplu taşıma hizmetleri belirtilen saatlere göre yapılacaktır."
# Büyükşehir

03 Ara 2020 - 17:34 - Gündem

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