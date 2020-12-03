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03 Ara 2020 - 21:30- Spor G: 03 Ara 2020 - 21:31

Kocaelispor’un eski hocası Balıkesirspor’da!

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da yeni teknik direktör Cihan Arslan oldu. Kulüp tesislerine gelen Arslan, kendisini kırımızı-beyazlı renklere bağla...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da yeni teknik direktör Cihan Arslan oldu. Kulüp tesislerine gelen Arslan, kendisini kırımızı-beyazlı renklere bağlayan 1.5 yıllık anlaşmayı imzaladı.

3. DÖNEMİ

Balıkesirspor yönetimi, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası Mesut Dilsöz ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Manisa Futbol Kulübü’nde teknik adamlık yapan ve 2014-2015 ile 2017-2018 sezonlarında Balıkesirspor'da kısa süreli görevde kalan Cihat Arslan, 2009-2010 sezonunda Kocaelispor’da da çalışmıştı.
# Kocaelispor, Futbol

03 Ara 2020 - 21:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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