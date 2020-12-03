Kocaelispor’un eski hocası Balıkesirspor’da!

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da yeni teknik direktör Cihan Arslan oldu. Kulüp tesislerine gelen Arslan, kendisini kırımızı-beyazlı renklere bağlayan 1.5 yıllık anlaşmayı imzaladı.
3. DÖNEMİ
Balıkesirspor yönetimi, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası Mesut Dilsöz ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Manisa Futbol Kulübü’nde teknik adamlık yapan ve 2014-2015 ile 2017-2018 sezonlarında Balıkesirspor'da kısa süreli görevde kalan Cihat Arslan, 2009-2010 sezonunda Kocaelispor’da da çalışmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.