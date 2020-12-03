Kocaelispor’un eski hocası Balıkesirspor’da!

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da yeni teknik direktör Cihan Arslan oldu. Kulüp tesislerine gelen Arslan, kendisini kırımızı-beyazlı renklere bağlayan 1.5 yıllık anlaşmayı imzaladı.

3. DÖNEMİ

Balıkesirspor yönetimi, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası Mesut Dilsöz ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Manisa Futbol Kulübü’nde teknik adamlık yapan ve 2014-2015 ile 2017-2018 sezonlarında Balıkesirspor'da kısa süreli görevde kalan Cihat Arslan, 2009-2010 sezonunda Kocaelispor’da da çalışmıştı.