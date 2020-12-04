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04 Ara 2020 - 09:34- Asayiş G: 04 Ara 2020 - 09:38

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İzmit'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş merkezinin otoparkında park halinde olan 41 AFT 813 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
# İzmit

04 Ara 2020 - 09:34 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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