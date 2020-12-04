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04 Ara 2020 - 09:49- Gündem G: 04 Ara 2020 - 09:53

Kadir Topbaş korona nedeniyle yoğun bakıma alındı

Koronavirüsüne yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı.

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16 Kasım'dan itibaren corona virüsü tedavisi gördüğü belirtilen eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Oğlu Ömer Topbaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Kasım'dan beri Covid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun." 

04 Ara 2020 - 09:49 - Gündem

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