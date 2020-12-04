Kısıtlamalar için ulaşımda yeni kararlar alındı

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede pandeminin Türkiye'de tırmanışını kırmak için alınan kısıtlamalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı için yeni kararlar aldı.
YENİ KARARLAR ALINDI
Koronavirüs salgınında artan tablonun önüne geçmek için hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı alındı. Bu kapsamda Cuma günü 20.00’dan Pazartesi günü 05.00’a kadar tam kapsamlı kısıtlama uygulanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kısıtlamadan muhaf vatandaşların ulaşımı için yeni kararlar aldı.
TRAMVAY HAFTA SONU ÇALIŞMAYACAK
Alınan kararlar doğrultusunda tramvay hafta içi 21.00’dan sonra 30 dakika sefer aralıklarıyla sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise tramvay ulaşım hizmeti vermeyecek. Tramvay güzergahında sabah saat 07.00’dan 09.00’a, akşam 17.00’dan 19.00’a kadar belediye otobüsleriyle hizmet verilecek.
ULAŞIMPARK 55 HATTA HİZMET VERECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark hafta içi kısıtlama süresince saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapacak. 21.00’dan sonra UlaşımPark’ın otobüsleri belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise 55 toplu taşıma hattıyla sabah 07.00-09.00, akşam ise 17.00-19.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre hizmet verecek.
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ HAFTA SONU ÇALIŞMAYACAK
Özel halk otobüsleri saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapılacak belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Özel halk otobüsleri hafta sonu hizmet vermeyecek.
DENİZ ULAŞIMI HAFTA SONU YOK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımında da yeni kararlar alındı. Deniz ulaşımı hafta içi sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise hizmet verilmeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.