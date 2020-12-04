İzmit'te AVM ve pazarlara sınırlama geldi! Şu kadar kişi alınacak

İzmit Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi

"2020/131 sayılı Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince;

İzmit’teki her bir Semt Pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayıları; büyüklüklerine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”, daha önceki Genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile belirlenen kurallar/alınan tedbirler çerçevesinde ; İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/ 25 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur...