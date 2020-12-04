İzmit'te AVM ve pazarlara sınırlama geldi! Şu kadar kişi alınacak

İzmit Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi
"2020/131 sayılı Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince;
İzmit’teki her bir Semt Pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayıları; büyüklüklerine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”, daha önceki Genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile belirlenen kurallar/alınan tedbirler çerçevesinde ; İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/ 25 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.