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04 Ara 2020 - 10:01- Gündem G: 04 Ara 2020 - 10:09

İzmit'te AVM ve pazarlara sınırlama geldi! Şu kadar kişi alınacak

İzmit Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM ve pazarlara girişleri sınırlandırdı
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İzmit Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi

"2020/131 sayılı Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince;
İzmit’teki her bir Semt Pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayıları; büyüklüklerine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”, daha önceki Genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile belirlenen kurallar/alınan tedbirler çerçevesinde ;  İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/ 25 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur...
# koronavirüs, Kocaeli, İzmit, salgın

04 Ara 2020 - 10:01 - Gündem

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