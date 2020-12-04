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04 Ara 2020 - 10:12- Gündem G: 04 Ara 2020 - 10:13

Hürriyet, özel çocuklarımızı pasta sürpriziyle gülümsetti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Down Sendromlu ve özel gereksinimli çocukların evlerine pasta gönderdi
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Down Sendromlu çocukları unutmayarak evlerine pasta gönderdi. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hürriyet’in pastalarını çocukların evlerine ulaştırırken pandemi kurallarına da dikkat edildi. Özel gereksinimli çocuklar yasadıkları sürpriz karşısında büyük bir heyecan ve mutluluk duyarken çocukların ebeveynleri de bu günde kendilerini unutmayan Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

“ASIL ENGEL DUYARSIZ ZİHİNLERDİR”

Başkan Hürriyet, pastaların yanında çocuklara, “Down Sendromlu çocuklarımızın daha yaşanılabilir bir dünyada, ötekileştirilmeden, hayata umutla baktığı bir kent hedefliyoruz. Küresel salgın süreci sebebiyle bir arada bulunmasak da çocuklarımızın hayatını kolaylaştıracak ve topluma katılımlarını sağlayacak bir İzmit için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki asıl engel duyarsız zihinlerdir. Güçlü, mutlu ve eşit bir toplum olabilmek ancak farklılıklarımızla bir bütün oluşturabildiğimizde başlar. Canım çocuklarım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sizlerin bu dünyanın geleceği ve umudu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Çok yakında yeniden kavuşacağız. Sağlıcakla kalın.” yazılı bir not da gönderdi.
# İzmit, destek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, salgın

04 Ara 2020 - 10:12 - Gündem

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