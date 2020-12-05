Hacıoğlu “Ev sahipleri boş dairelerinin aidatını ödüyor”

“Tele Röportaj” yazı dizimizin bugünkü konuğu, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu oldu. Covid-19 vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte kısıtlamalar yeniden başladı. Tüm sektörleri etkileyen salgın, emlakçıların da belini büktü. Kredi faiz oranlarının yükselmesi, dolardaki hareketlilik, inşaat sektöründeki durgunluk, üniversitelerin kapalı olması, haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasakları ve Yeni Emlak Yasası’nın emlakçılara etkisini Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ile konuştuk.

“65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞ İŞLEM YAPAMAYACAK”

Pınar GÜL TARHAN: Covid-19 sürecinin emlakçılara etkisi nedir?

Alpay HACIOĞLU: Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de olumsuz etkileri var. Ama geçtiğimiz aylardaki gibi değil. Daha önce şehirlerarası yasak vardı. Şimdi Kocaeli’ye yoğun bir talep var. Kuzey Marmara Otoyolu’nun da buna katkısı çok oluyor. Bizim işimiz de Cumartesi-Pazarları oluyor. İnsanlar haftasonu vakit bulabiliyordu. Bundan dolayı bir sıkıntımız var. laptop üzerinden başvuru yapıyoruz. 65 yaş üzerine bir yasak var ama 65 yaş üzeri tapu sahipleri de çok. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bununla ilgili bir duyuru yayınladı. 65 yaş üstü vatandaşlar, Tapu Genel Genel Müdürlüklerinde işlem yapamayacak.

“15 YIL ÖNCE FAİZ ORANI 0,75’Tİ”

P.G.T.: Konut sektöründe banka faizlerinin artması emlak piyasasını nasıl etkiledi?

A.H.: 18 yıldır sektördeyim. 15 yıl önce kredi faiz oranları 0,75’ti. Şu anda 1,20’lere kadar çıktı. Faiz oranlarının çıkması, inşaat malzemelerinin fiyatlarındaki artış konut satışlarını durdurdu. İnşaat sektöründe de üretim sıfırlandı neredeyse. Faiz oranları çok yüksek olduğu için bir düşüş var. İnsanlar daha çok müstakil, bahçeli evlere, arazilere rağbet göstermeye başladı.

P.G.T.: Doların 8 lirayı aştığı dönemde emlak fiyatları yükseldi. Dolar düşünce emlak fiyatlarında yeniden bir kıpırdanma oldu mu?

A.H.: Dövizin artması ile bir durağanlık oldu. İnsanlar gayrimenkulü kısa süre de olsa durdurdular. Şu anda arsa ve arazilere yönelenler var.

“EV SAHİPLERİ BOŞ DAİRELERİNİN AİDATINI ÖDÜYOR”

P.G.T.: Üniversiteler kapalı. Öğrenciler memleketlerinde. Bu durum kaç emlakçıyı mağdur etti?

A.H.: Bütün okullar online sistemde. Kocaeli Üniversitesi’nde her yıl 17-18 bin kişi kayıt yaptırmaya başlıyor. Bunların yüzde 50’si konut kiralıyor. Daha çok üniversite 2. Sınıf öğrencileri, oturduğu yerin sözleşmesini uzatıyor. Öğrencilerin bizim sektöre de ciddi bir katkısı var. Kiralık konutlar boş kaldı. Ev sahibi, oturduğu bir evi olduğu için kendisi de gelip oturamıyor. Bu defa o konutun aidatını ödüyor.

“KAYITDIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK”

P.G.T.: Yeni Emlak Yasası ile merdiven altı emlakçılar sorununuz ortadan kalktı mı?

A.H.: Yeni Emlak Yasası ile kayıtdışılığın önüne geçilecek. Vergi mükellefi olacağım. Adli sicil kaydımda herhangi bir sorun olmayacak. Yetki belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak. Vatandaşlarda emlakçılara karşı bir güven artacak. Vatandaşımıza uyarımız: Hangi emlakçıyla iş yapacaklarsa yetki belgesini sorsunlar. 1 Ocak itibariyle Türkiye’deki mevcut tüm emlak ofislerinin Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ni alma zorunluluğu var. Odamıza kayıtlı (ticaret odaları hariç) bin 200 üyemiz mevcut. Bunların yaklaşık 850’si yetki belgesini aldı. Geri kalanı da başvurularını yapıyor.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM DAHA İYİ OLUR”

P.G.T.: Kentsel dönüşüm henüz başlamış değil. Riskli binaların teker teker yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu durum emlak sektörünü nasıl etkiliyor?

A.H.: Kentsel dönüşüm çok iyi. Metruk binaların yıkılması, yeniden yapılması olumlu. Ama kentsel dönüşümden ziyade ‘yerinde dönüşüm’ olsa çok daha iyi olur. 6 katlı binayı yıkıp yeniden yapsalar yeni bina 4 kat olacak. İşte sorun da burada çıkıyor. Anlaşmazlıklar, mahkeme süreçleri başlıyor.

P.G.T.: Üyelerinize bir mesajınız var mı?

A.H.: Biraz daha sabretsinler. Ülkece Covid-19 salgınının da üstesinden hep birlikte geleceğiz.