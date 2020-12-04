Doğacılar Demirciler ve Dümbüldek yolcusu

Eski patika yollarda, kaybolmuş makta yollarındaki adrenalin yüklü etkinlik 13 kilometre uzunluğunda ve orta zorlukta olacak. Doğanın tüm nimetlerinden faydalanacak ve bir yandan da doğa ile keyifli bir mücadeleye girişecek olan Nicomedia Trekking’in doğasever üyeleri 0 535 298 81 56 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.