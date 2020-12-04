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04 Ara 2020 - 14:33- Gündem G: 04 Ara 2020 - 15:26

Türkiye'nin ilk yerli metro seti Kocaeli Metrosu için Ankara'da üretilecek

Türkiye'nin ilk yerli metro setinin üretimi, Bozankaya AŞ tarafından Kocaeli Metrosu için Ankara'da yapılacak. Ülkeye yaklaşık 350 milyon lira katma değer sağlayacak 28 metro setinin yerli üretimine ilişkin sözleşme, şirket ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasında imzalandı.
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Bozankaya AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket Ankara'daki üç farklı fabrikasında, 150 Ar-Ge mühendisi ve 1000'e yakın personeliyle yerli teknolojiyi en üst noktaya getirmek ve Türkiye'ye katma değeri yüksek projeler kazandırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Siemens ile Tayland-Bangkok Metrosu için 2016'da konsorsiyum ortaklığı kurarak 88 metro aracı üretip başarıyla teslim eden ve Türkiye'ye 50 milyon avroya yakın döviz kazandıran Bozankaya AŞ, 2 yılda da yurt dışı ve yüksek teknoloji ulaşım aracı projelerine ilişkin yaklaşık 200 milyon avroluk sözleşme imzaladı.

Şirket, son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile yaptığı sözleşme kapsamında Kocaeli'deki Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu Projesi'ne yönelik 28 metro aracını Ankara'daki tesislerinde üretecek. Bu adımla Türkiye'ye yaklaşık 350 milyon lira katma değer sağlanacak.

ÜRETİM 30 AYDA TAMAMLANACAK

TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek desteklenen Bozankaya AŞ'nin yerli metro projesi için gerekli hazırlıklar Ankara'daki üretim tesislerinde yapılacak ve 24 ay sonra Türkiye'nin ilk yerli metro seti raylara indirilecek.

Her biri 4 araçlık 7 set ve toplam 28 araçtan oluşan proje, 30 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak. 1080 yolcu kapasiteli metronun hat uzunluğu da 15 kilometre ve 11 istasyondan oluşacak.

Öte yandan, "Türkiye'nin ilk yerli yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten firma" unvanına da sahip Bozankaya'nın, Ankara'da 100 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde geliştirdiği üstün kaliteli yerli tasarım araçları Avrupa ve Asya'ya da ihraç edilirken, birçok metropolün toplu taşıma sistemlerinde kullanılıyor.

# Kocaeli, Gebze

04 Ara 2020 - 14:33 - Gündem

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