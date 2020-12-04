Periler haftaya tam kadro!

3 sporcusunun karantina süresi sona eren İzmit Belediyespor 9 sporcu ile antrenmanlarına Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda devam ediyor. İzmit ekibi hafta arasında ise testlerle ilgili bir sorun yaşamazsa tam takım olacak ve 9 Aralık Çarşamba günü ligde sadece Fenerbahçe’ye mağlup olan, Ruthy Hebard ve Snytsina’nın forma giydiği Nesibe Aydın Spor Kulübü’ne daha güçlü çıkacak.
FATİH AYDIN: ZEVKİ VE ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK
İzmit Belediyespor, 9 Aralık’ta saat 15.00’te başlayacak olan Nesibe Aydın mücadelesini kazanmak için son topa kadar mücadele edecek. Kulüp yöneticilerinden Fatih Aydın, tüm takımlar gibi kendilerinin de zorlu bir süreçten geçtiklerini, FIBA’dan Euroleague maç takvimini beklediklerini belirtti. Aydın öte yandan Nesibe Aydın karşısında tam kadro olduklarında ve tempolarını yakaladıklarında çok zevkli, bir o kadar da çekişmeli bir maçın kendilerini beklediğini de sözlerine ekledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.