Çakar, " Direnen işçiler gözaltına alınıyor"

4 Aralık Dünya Madenciler Gününe özel açıklamalarda bulunan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, "Soma’lı ve Ermenek’li maden işçilerimiz, daha birkaç gün öncesine kadar, yasal hak ve alacakları için eylem halindeydi. Ne yazık ki emekçilerimizin her hak arayışı, karşısında baskı ve yasakları buluyor. İşçilerimizin yürüyüşleri engelleniyor, eylemleri kısıtlanıyor. Direnen işçilerimiz haksız şekilde gözaltına alınıyor" dedi.

"SOMA MADEN FACİASININ ACISI HALA YÜREĞİMİZDE"

Dünyanın en zor mesleklerinden biri olan madencilik, ülkemizde maalesef ölümlü iş kazaları, kuralsız, güvencesiz ve denetimsiz çalışma koşulları ile anılıyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan madenlerde yaşanan, binlerce emekçinin hayatını kaybettiği iş kazaları hafızalarımızdaki yerini koruyor. 13 Mayıs 2014’de yaşadığımız ve 301 maden emekçimizi kaybettiğimiz Soma Maden Faciasının acısı hala yüreğimizi sızlatıyor.

" AKP POLİTİKALARININ SONUCU"

Taşeronlaştırma, özelleştirme ve patronların kâr hırsı nedeniyle güvencesiz ve denetimsiz koşullarda çalışmaya mahkûm edilen işçilerin yaşadığı zorluklar, Ak Parti iktidarının emekçiye bakışının bir özetidir. Sadece maden sektöründe değil, bütün sektörlerde yaşanan ölümlü iş kazalarında Avrupa’nın birinci, dünyanın üçüncü ülkesi olmamız AKP iktidarının politikalarının bir sonucudur.

"DİRENEN İŞÇİLERİMİZ GÖZALTINA ALINIYOR"

Soma’lı ve Ermenek’li maden işçilerimiz, daha birkaç gün öncesine kadar, yasal hak ve alacakları için eylem halindeydi. Ne yazık ki emekçilerimizin her hak arayışı, karşısında baskı ve yasakları buluyor. İşçilerimizin yürüyüşleri engelleniyor, eylemleri kısıtlanıyor. Direnen işçilerimiz haksız şekilde gözaltına alınıyor. AKP iktidarının tüm baskı ve yasaklarına karşın haklarını aramak için mücadele eden emekçilerimizi coşkuyla selamlıyoruz.

"İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanlığı olarak, yaşanan her mağduriyette işçilerimizin yanında olduk. İşçilerimizin mücadelesine destek verdik. Emek en yüce değerdir anlayışı ile bundan sonra da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm maden emekçilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler gününü kutluyor, başta 13 Mayıs 2014 Soma maden faciasında kaybettiğimiz canlarımız olmak üzere iş kazalarında hayatını kaybeden bütün işçilerimizi saygıyla anıyoruz.