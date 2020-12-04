Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Ara 2020 - 15:03- Siyaset G: 04 Ara 2020 - 15:04

Çakar, " Direnen işçiler gözaltına alınıyor"

İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar 4 Aralık Dünya Madenciler Gününe özel açıklamalarda bulundu. Çakar açıklamalarında iktidarı hedef tuttarak "direnen işçiler haksız yere gözaltına alınıyor" dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
mask

4 Aralık Dünya Madenciler Gününe özel açıklamalarda bulunan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, "Soma’lı ve Ermenek’li maden işçilerimiz, daha birkaç gün öncesine kadar, yasal hak ve alacakları için eylem halindeydi. Ne yazık ki emekçilerimizin her hak arayışı, karşısında baskı ve yasakları buluyor. İşçilerimizin yürüyüşleri engelleniyor, eylemleri kısıtlanıyor. Direnen işçilerimiz haksız şekilde gözaltına alınıyor" dedi.

"SOMA MADEN FACİASININ ACISI HALA YÜREĞİMİZDE"

Dünyanın en zor mesleklerinden biri olan madencilik, ülkemizde maalesef ölümlü iş kazaları, kuralsız, güvencesiz ve denetimsiz çalışma koşulları ile anılıyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan madenlerde yaşanan, binlerce emekçinin hayatını kaybettiği iş kazaları hafızalarımızdaki yerini koruyor. 13 Mayıs 2014’de yaşadığımız ve 301 maden emekçimizi kaybettiğimiz Soma Maden Faciasının acısı hala yüreğimizi sızlatıyor.

" AKP POLİTİKALARININ SONUCU"

Taşeronlaştırma, özelleştirme ve patronların kâr hırsı nedeniyle güvencesiz ve denetimsiz koşullarda çalışmaya mahkûm edilen işçilerin yaşadığı zorluklar, Ak Parti iktidarının emekçiye bakışının bir özetidir. Sadece maden sektöründe değil, bütün sektörlerde yaşanan ölümlü iş kazalarında Avrupa’nın birinci, dünyanın üçüncü ülkesi olmamız AKP iktidarının politikalarının bir sonucudur.

"DİRENEN İŞÇİLERİMİZ GÖZALTINA ALINIYOR"

Soma’lı ve Ermenek’li maden işçilerimiz, daha birkaç gün öncesine kadar, yasal hak ve alacakları için eylem halindeydi. Ne yazık ki emekçilerimizin her hak arayışı, karşısında baskı ve yasakları buluyor. İşçilerimizin yürüyüşleri engelleniyor, eylemleri kısıtlanıyor. Direnen işçilerimiz haksız şekilde gözaltına alınıyor. AKP iktidarının tüm baskı ve yasaklarına karşın haklarını aramak için mücadele eden emekçilerimizi coşkuyla selamlıyoruz.

"İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanlığı olarak, yaşanan her mağduriyette işçilerimizin yanında olduk. İşçilerimizin mücadelesine destek verdik. Emek en yüce değerdir anlayışı ile bundan sonra da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm maden emekçilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler gününü kutluyor, başta 13 Mayıs 2014 Soma maden faciasında kaybettiğimiz canlarımız olmak üzere iş kazalarında hayatını kaybeden bütün işçilerimizi saygıyla anıyoruz.
# İzmit, destek, AKP

04 Ara 2020 - 15:03 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Efsane duvar yine gündemde mask
Efsane duvar yine gündemde
Kaya’dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde anlamlı mesaj mask
Kaya’dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde anlamlı mesaj
Darcan’dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı mask
Darcan’dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
AKP İzmit’ten 100 kişilik Covid-19 ekibi mask
AKP İzmit’ten 100 kişilik Covid-19 ekibi
Gergerlioğlu, reform diyen Adalet Bakanı Gül'e seslendi! mask
Gergerlioğlu, reform diyen Adalet Bakanı Gül'e seslendi!
“Sakat, özürlü’ sözcüğünü mevzuattan çıkarmak yeterli değildir”  mask
“Sakat, özürlü’ sözcüğünü mevzuattan çıkarmak yeterli değildir” 
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kurulan pazarların günü değişti mask
Kocaeli'de kurulan pazarların günü değişti
Doktor Hatice Toker vefat etti mask
Doktor Hatice Toker vefat etti
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü mask
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu mask
Mezarlıkta 24 yaşındaki bir gence ait ceset bulundu
Ehliyetlerde yeni dönem başlıyor mask
Ehliyetlerde yeni dönem başlıyor
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu mask
Otobüs sürücüsü 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu

GALERİ

Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler mask
Pandeminin bitmesi için İzmit’te Azize Barbara’ya dua ettiler
Kocaeli sise teslim oldu mask
Kocaeli sise teslim oldu
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı mask
Kombi patladı! 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Sokak ortasında darp ederek öldürdüler! 8 kişi adliyeye sevk edildi mask
Sokak ortasında darp ederek öldürdüler! 8 kişi adliyeye sevk edildi
Koronavirüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti mask
Koronavirüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Otelin çatısında yangın çıktı! mask
Otelin çatısında yangın çıktı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL