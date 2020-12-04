Ender Alkan: Bizde çok YASAK var!

Darıca Gençlerbirliği’nin genç, hırslı ve başarılı teknik direktörü Ender Alkan, 2-1 kazandıkları Nazilli Belediyespor maçının ardından ilginç bir paylaşım yaptı. Alkan paylaşımında “Bizim sadece Transfer yasağımız yok! Bizde koşmamak yasak! Bizde pes etmek yasak! Bizde yardımlaşmamak yasak! Bizde hazır olmamak yasak! Bizde rakibe saygı duymamak yasak! Bizde sen ben o yasak! Bizde bütün olmamak yasak! Bizde “Biz” olmamak yasak!” ifadelerine yer verdi.