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04 Ara 2020 - 15:16- Gündem G: 04 Ara 2020 - 15:25

Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Gebze'de, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Dilara Şencan'a (5), Sağlık Bakanlığı sahip çıktı. Dilara’yı Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan tedavi edecek.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit’te oturdukları evde 4,5 yıl önce çıkan yangında Altın ve Cem Şencan çiftinin kızları Dilara'nın beşiği tutuştu. Komşuları tarafından kurtarılan Dilara'nın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Dilara bir süre yoğun bakımda kalırken, yaklaşık 10 ay süren bir tedavinin ardından yaşama tutundu. Anne Altın Şencan, fiziksel görünümü nedeniyle toplum tarafından dışlanan kızı Dilara'nın tedavisi için yardım istedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Dilara Şencan’ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık görevlileri tarafından telefonla arandığını söyleyen Cem Şencan, “Bugün Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından arandım. Bana kızımı Akdeniz Üniversitesi’nde birçok başarılı operasyonlara katılan Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tedavi ettirileceği söylendi. Ailece çok mutlu olduk. Kızımın bir an önce tedavi olup eski görünümüne kavuşmasını istiyoruz” dedi.
# yardım, İzmit, altın

04 Ara 2020 - 15:16 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ahmet - YÜCE RABBİM YAR VE YARDIMCIN OLSUN GÜZEL KIZIM ALLAH RAZI OLSUN HOCAMIZDAN YETKİLİ DUYARLI OLAN BÜYÜKLERİMİZDEN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Aralık 15:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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